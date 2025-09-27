scorecardresearch
 

Vrishchik Tarot Rashifal 27 September 2025: वृश्चिक राशि वालों का खर्च बढ़ सकता है, लेनदेन से बचें

Aaj ka Vrishchik (Scorpio) Tarot Card Horoscope, 27 September 2025: परिवार में हुए किसी विवाद में सही और गलत साबित करने के लिए आपको निर्णय लेने को कहा जा सकता हैं. ऐसी स्थिति में दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही सही फैसला करना चाहिए.

scorpio horoscope
वृश्चिक (Scorpio):-

Cards:-The chariot

किसी कार्य की सफलता इस बात पर निर्भर करती हैं. कि आपकी मेहनत कितनी रही होगी उसमें. कार्य क्षेत्र की किसी योजना के चलते कुछ यात्राएं कर सकते है. इस समय आपको अन्य लोगों के साथ काम करना पड़ सकता है. जो कि आपसे अपरिचित हो सकते है. इन लोगों के साथ मित्रता होने से आप कार्य करने के कई नए साधन ढूंढ सकते हैं. जो आपके लिए आर्थिक रूप से काफी सुदृढ़ होंगे. आपको किसी कार्य को पूरा करने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति से मदद लेना पड़ सकती हैं. जो कार्य को पूरा करते समय अनैतिक साधनों का उपयोग कर सकता हैं. अपने कार्य को पूरा करते समय आप इस बात का ध्यान रखेंगे. कि सामने वाला कार्य को सही तरीके से पूर्ण करें. परिवार में हुए किसी विवाद में सही और गलत साबित करने के लिए आपको निर्णय लेने को कहा जा सकता हैं. ऐसी स्थिति में दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही सही फैसला करना चाहिए. बाद में यदि आपका फैसला किसी पक्ष को पसंद नहीं आया. तो भी आपको गलत का साथ न देने से पछतावा नहीं होगा.

स्वास्थ्य: कार्य की अधिकता के चलते नींद पूरी नहीं होने से तबियत खराब हो सकती हैं. थोड़े दिन का अवकाश लेकर आराम करना चाहिए.

आर्थिक स्थिति:पैतृक संपत्ति से मिले धन को पुराने घर को ठीक करवाने में खर्च कर सकते हैं. किसी से कुछ राशि उधार ले सकते है.

रिश्ते:बेकार की बात पर प्रिय से उलझ सकते हैं. धीरे धीरे विवाद थोड़ा बढ़ सकता हैं.

---- समाप्त ----
