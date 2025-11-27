scorecardresearch
 

Vrishchik Tarot Rashifal 27 November 2025: नौकरी में वेतन वृद्धि न होने से मन दुखी हो सकता है, करियर में सावधानी बरतें

Aaj ka Vrishchik (Scorpio) Tarot Card Horoscope, 27 November 2025: यात्रा के दौरान कुछ छोटी-मोटी रुकावटें आ सकती हैं इससे डरे नहीं. वर्तमान लाभ से संतुष्ट न हो जाएं. इस समय थोड़ी सी असावधानी आपकी उन्नति में बाधा डाल सकती हैं.

scorpio horoscope
वृश्चिक (Scorpio):-
Cards:- Seven of pentacles 
अपने कार्यों को पूरा होने से पहले बीच में ना छोड़े. चुनौतियों से घबराकर अपने कदम पीछे हटा लेना कायरता हो सकती है. यदि आप लंबे समय तक किसी कार्य में टिके रहना चाहते हैं. तो दीर्घ अवधि की योजना बनाने का प्रयास करें. इस समय वी अपने कार्यों का बारीकी से निरीक्षण कर उनमें आ रही गलतियों का सुधार किया जा सकता है. अपनी निराशा पर काबू पाने का प्रयास करें.

अपने कार्यों पर की गई मेहनत को लेकर आपको कोई शिकायत नहीं है. कठिन मेहनत से अपने कार्यों को हमेशा पूरा करने का प्रयास करते आए हैं. यात्रा के दौरान कुछ छोटी-मोटी रुकावटें आ सकती हैं इससे डरे नहीं. वर्तमान लाभ से संतुष्ट न हो जाएं. इस समय थोड़ी सी असावधानी आपकी उन्नति में बाधा डाल सकती हैं.

पुराने घर को छोड़कर नए घर के लिए जमीन देख सकते हैं. अपने हठ के चलते स्वास्थ्य को लेकर काफी लापरवाह हो सकते हैं. नौकरी में वेतन वृद्धि न होने से मन आशंकित हो सकता हैं. इस समय पदोन्नति तथा आर्थिक लाभ के महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त हो सकते हैं. 

