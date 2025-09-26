Vrishchik Tarot Rashifal 26 September 2025: वृश्चिक राशि वालों को होगा लाभ, इन चीजों का करें परहेज

वृश्चिक (Scorpio):-

Cards:-Seven of Pentacles

कार्य क्षेत्र में कठिन परिश्रम के बाद भी अपनी सफलता और पारितोषिक से असंतुष्ट हो सकते हैं. काफी समय से पदोन्नति की उम्मीद मन में बनी हुई है. लेकिन अभी तक पदोन्नति होने की कोई बात आपके कार्य क्षेत्र में नहीं उठ रही है. जिसके कारण मन में असंतोष और निराशा बढ़ने लगी है. इस स्थिति का असर आपकी कार्य शैली पर पड़ सकता है. किसी सहयोगी और वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह पर अपने उच्च अधिकारियों से बात करने का निर्णय ले सकते हैं. और साथ ही नई नौकरी की तलाश भी करना शुरू कर चुके हैं. वैसे आपको विश्वास है कि उच्च अधिकारी आपकी बात को समझ कर कोई सही निर्णय अवश्य लेंगे. फिर भी थोड़ी संशय की भावना बनी हुई है. किसी मित्र की सलाह पर अपनी पुरानी गलतियों पर पछताने की जगह उन गलतियों को वर्तमान जीवन में ना आने देने का प्रयास करेंगे. इससे धीरे-धीरे असंतोष भावना काम हो सकती है.

स्वास्थ्य: चिकित्सक के चेतावनी के बाद भी आप बुरे व्यसनों से दूर नहीं हो रहे हैं. जिसके चलते आपकी स्वास्थ्य समस्या धीरे-धीरे गंभीर हो सकती है.

आर्थिक स्थिति:किसी पुश्तैनी जायदाद के बिकने की संभावना बन रही है. इससे आपको अच्छा खासा धन लाभ हो सकता है.

रिश्ते: किसी नए प्रेम संबंध में बंद कर पुरानी यादों से बाहर निकाल सकते हैं. आप प्रयास करेंगे की उन पुरानी यादों से संबंधित लोगों से भी रिश्तों को सीमित कर लिया जाए.

