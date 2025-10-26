Vrishchik Tarot Rashifal 26 October 2025: आपका जीवनसाथी असहज हो सकता है, खर्चों पर कंट्रोल रखें

वृश्चिक (Scorpio):-

Cards:- Eight of swords

इस समय की प्रतिकूलता कठिन परिस्थितियों को लेकर आ रही हैं. इन परिस्थितियों से आसानी से बाहर निकलना मुश्किल प्रतीत हो सकता हैं. चारों तरह अंधेरा सा नजर आ सकता हैं. स्थिति की भयावता आपको डरा सकता हैं. इस समय अपनी आंखों पर बंधी डर की पट्टी खोलने का प्रयास करें. विचारों की तीव्रता इतनी अधिक हो सकती हैं. जो आपके जीवन को असंतुलित कर सकती हैं. अपने किसी करीबी से अपनी परेशानी कह सकते हैं.

कार्य क्षेत्र या व्यवसाय में आ रही परेशानी का सामना कर उससे बाहर आ सकते हैं. थोड़े प्रयास जरूर ज्यादा करना पड़ सकते हैं. अतीत में किसी रिश्ते में आप दोनों के अहंकार के चलते दरार आ चुकी थी. इस रिश्ते में सुधार की गुंजाइश ढूंढने का प्रयास कर सकते हैं. सामने वाले की भावनाएं भी पहले से बदली हुई नजर आ सकती हैं.

किसी घर को खरीदने की आपकी इच्छा विफल होती दिखाई दे सकती हैं. इससे मन उदास हो सकता हैं. अपने जीवनसाथी के अतीत में रुचि लेते हुए नजर आ सकते हैं. इससे आपका जीवनसाथी थोड़ा असहज हो सकता है. दूसरों की निजता का ध्यान रखें.

स्वास्थ्य: दांत में दर्द बना हुआ है. इस समस्या के चेहरे पर सूजन आ सकती हैं.

आर्थिक स्थिति: आमदनी और खर्चों में संतुलन लाने का प्रयास कर सकते हैं. जरूरत से ज्यादा खर्चे परेशान कर सकते हैं.

रिश्ते: प्रिय के साथ किसी दूर जगह पर जा सकते हैं. यहां पर आप लोग अपने अपने मित्रों के साथ एकत्र हो सकते हैं.

