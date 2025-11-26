Vrishchik Tarot Rashifal 26 November 2025: वृश्चिक राशि वाले अपने कार्यों को दें प्राथमिकता, रिश्तों में आ सकती है दूरी

वृश्चिक (Scorpio):-

Cards:-The Chariot

कार्य को लेकर कुछ यात्राएं हो सकते हैं. परिवार कि किसी बड़ी योजना में आपको शामिल नहीं किया जा रहा है. इस बात से मन द्रवित हो सकता है. कुछ पुराने मित्रों से मिलने की योजना बना सकते हैं. कार्य क्षेत्र में किसी सहयोगी के कारण दुविधा हो सकती है. सामने वाला आपको किसी ऐसी स्थिति में फंसा सकता है. जहां पर किया गया आपका फैसला किसी न किसी को दु:ख जरूर पहुंचाएगा. इस बात को लेकर आप चिंतित हो सकते हैं. मन की चंचलता को नियंत्रित करने का प्रयास करें. किसी कार्य को लेकर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों विचार आ सकते हैं. इस समय नियंत्रण होने की जगह उसे मजबूत करने का प्रयास कीजिए. सामने जो भी चुनौती आ रही है. उस पर अपना ध्यान केंद्रित करना बुद्धिमानी होगी. अपने कार्यों को प्राथमिकता के अनुसार पूरा करने का प्रयास करें. किसी भी बात को लेकर सामने वाले के साथ पक्षपात पूर्ण व्यवहार ना करें. अपने निजी बातों को लोगों के साथ साझा ना करें. कई बार लोग गुस्से या नाराजगी में उन बातों को सार्वजनिक कर देते हैं. कार्य की अधिकता और यात्राओं के कारण खान-पान में अनियमित तथा आ सकती है. इसका असर आपकी निद्रा पर पड़ सकता है. यदि किसी को उधार देने की आवश्यकता पड़ रही है. तो उस पैसों पर लिखा पढ़ी अवश्य कर ले. ताकि आगे सामने वाला मुकर ना जाए. प्रिय के साथ अपने रिश्तों में आ रही दूरी को कम कर सकते हैं. यदि किसी से वैचारिक मतभेद बढ़ रहे हैं तो समय पर इन मतभेदों को सुलझाने की कोशिश करें.

