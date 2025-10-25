scorecardresearch
 

Feedback

Vrishchik Tarot Rashifal 25 October 2025: लापरवाही ना बरतें. पैसों की आवक हो सकती है

Aaj ka Vrishchik (Scorpio) Tarot Card Horoscope, 25 October 2025: इस समय इस बात को समझने की आवश्यकता है. कि अपने जीवन में जो भी कुछ प्राप्त किया है. उसमें दूसरों का भी सहयोग है.

Advertisement
X
scorpio horoscope
scorpio horoscope

वृश्चिक (Scorpio):-
Cards:- Nine of cups

अभी तक आप अपनी महत्वाकांक्षा के पूरे होने के सपने देखे आए हैं.कोई भी स्थिति ऐसी नहीं ऐसी बनती नजर नहीं आई. जिसके चलते आप अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा कर पाएं.किसी व्यक्ति के आगमन से आपको यह महसूस हो सकता हैं.कि अब आपकी महत्वाकांक्षा पूरी हो जाएगी.इस महत्वकांक्षा को पूरा करने के लिए जो भी कठिन परिश्रम किया.इस परिश्रम का अच्छा प्रतिफल आपको प्राप्त हो सकता हैं.इस समय इस बात को समझने की आवश्यकता है. कि अपने जीवन में जो भी कुछ प्राप्त किया है. उसमें दूसरों का भी सहयोग है.

अतः अपनी खुशियों और संसाधनों को अपने सहयोगियों के साथ बांटना चाहिए.इससे आप लोगों के बीच के रिश्ते परस्पर मधुर हो सकेंगे. अपनी सफलता को अपना अधिकार न मान लें हो सकता हैं, कि बार-बार सफलता प्राप्ति के कारण मन में अहंकार और और लापरवाही आ जाए. जिसके चलते आपके निकट मित्र और सहयोगी आपसे दूर हो सकते हैं. कभी-कभी आप अपनी खुशी और सफलता में इतनी अधिक उत्तेजित हो जाते हैं. कि सामने वाले की दुखों की परवाह भी नहीं करते. और इस बात को लेकर आपकी लोगों से गलतफहमियां हो सकती हैं. अपने धैर्य और संयम को अपने व्यवहार में भी लागू करने का प्रयास करें. दूसरों का प्रति असंवेदनशीलता आपको आगे चलकर परेशान कर सकता हैं.

सम्बंधित ख़बरें

धन निवेश ना करें, ठंडी चीजों से परहेज करें 
जल्दबाजी ना करें, खर्चों को सीमित करें 
मधुरता बनाए रखिए, कार्य में चुनौतियां आ सकती हैं 
धन निवेश कर सकते हैं, खान-पान पर ध्यान दें 
यात्रा पर जा सकते हैं, बिना गिने पैसा ना दें 
Advertisement

स्वास्थ्य: यदि पूर्व में किसी बीमारी के आशंका बनी हुई थी. तो हो सकता हैं,कि अभी भी वो बीमारी से फिर से आपको परेशान करें.

आर्थिक स्थिति: अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए मित्र के सहयोग  अपनी निजी संपत्ति को व्यावसायिक संपत्ति में बदलने पर विचार कर सकते हैं.

रिश्ते: जब आप दूसरों की भावनाओं को नजरअंदाज करते हैं. तब इस बात के लिए भी तैयार रहें. कि सामने वाला भी आपके साथ वही कर सकता हैं.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement