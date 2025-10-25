Vrishchik Tarot Rashifal 25 October 2025: लापरवाही ना बरतें. पैसों की आवक हो सकती है

वृश्चिक (Scorpio):-

Cards:- Nine of cups

अभी तक आप अपनी महत्वाकांक्षा के पूरे होने के सपने देखे आए हैं.कोई भी स्थिति ऐसी नहीं ऐसी बनती नजर नहीं आई. जिसके चलते आप अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा कर पाएं.किसी व्यक्ति के आगमन से आपको यह महसूस हो सकता हैं.कि अब आपकी महत्वाकांक्षा पूरी हो जाएगी.इस महत्वकांक्षा को पूरा करने के लिए जो भी कठिन परिश्रम किया.इस परिश्रम का अच्छा प्रतिफल आपको प्राप्त हो सकता हैं.इस समय इस बात को समझने की आवश्यकता है. कि अपने जीवन में जो भी कुछ प्राप्त किया है. उसमें दूसरों का भी सहयोग है.

अतः अपनी खुशियों और संसाधनों को अपने सहयोगियों के साथ बांटना चाहिए.इससे आप लोगों के बीच के रिश्ते परस्पर मधुर हो सकेंगे. अपनी सफलता को अपना अधिकार न मान लें हो सकता हैं, कि बार-बार सफलता प्राप्ति के कारण मन में अहंकार और और लापरवाही आ जाए. जिसके चलते आपके निकट मित्र और सहयोगी आपसे दूर हो सकते हैं. कभी-कभी आप अपनी खुशी और सफलता में इतनी अधिक उत्तेजित हो जाते हैं. कि सामने वाले की दुखों की परवाह भी नहीं करते. और इस बात को लेकर आपकी लोगों से गलतफहमियां हो सकती हैं. अपने धैर्य और संयम को अपने व्यवहार में भी लागू करने का प्रयास करें. दूसरों का प्रति असंवेदनशीलता आपको आगे चलकर परेशान कर सकता हैं.

स्वास्थ्य: यदि पूर्व में किसी बीमारी के आशंका बनी हुई थी. तो हो सकता हैं,कि अभी भी वो बीमारी से फिर से आपको परेशान करें.

आर्थिक स्थिति: अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए मित्र के सहयोग अपनी निजी संपत्ति को व्यावसायिक संपत्ति में बदलने पर विचार कर सकते हैं.

रिश्ते: जब आप दूसरों की भावनाओं को नजरअंदाज करते हैं. तब इस बात के लिए भी तैयार रहें. कि सामने वाला भी आपके साथ वही कर सकता हैं.



---- समाप्त ----