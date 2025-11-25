Vrishchik Tarot Rashifal 25 November 2025: नौकरी में वेतन वृद्धि की सूचना मिल सकती है, नया घर खरीदने पर विचार कर सकते हैं

वृश्चिक (Scorpio):-

Cards:- The Emperor

आप जिस व्यक्ति के साथ अपने प्रेम संबंध को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं. वह आपसे उम्र में काफी बड़ा हो सकता है. इस बात से आपको कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है. लेकिन आपके परिजन इस रिश्ते को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं. जिसके चलते आपका अपने पिता से विवाद हो सकता हैं. ऐसा भी संभव है,कि आपके पिता आपके सामने वाले से पूरी तरह संबंध खत्म करने की बात आपके सामने रख दें. इस स्थिति के चलते आपका मन आपके कार्य क्षेत्र से विमुख हो सकता है. इस समय आप किसी बड़ी परियोजना पर कार्य कर रहे हैं. यह अवसर आपको आपकी योग्यता और काबिलियत को साबित करने के पश्चात प्राप्त हुआ है.

इस अवसर को आप किसी भी तरह से अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते हैं. परिवार में चल रहे विवाद के कारण आपका ध्यान आपके कार्य से विमुख न हो जाएं. इसलिए आप कुछ समय अपने परिजनों से दूर रहने की सोच बना सकते हैं. आप इस बात पर विचार कर सकते हैं. कि इस परियोजना की सफलता की प्राप्ति के पश्चात आप अपने प्रेम संबंध को विवाह में बदलने के लिए अपने परिजनों से बात करेंगे. और यदि उनकी सहमति प्राप्त नहीं हुई. तो भी आप सामने वाले के साथ अपने रिश्ते को बनाए रखेंगे.

स्वास्थ्य: बार-बार आप अपने जननांगों में संक्रमण की शिकायत चिकित्सक से कर रहे हैं. इस समय चिकित्सक आपको अपने साथी के साथ अंतरंग संबंध बनाने के लिए पूर्णतया मना कर सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: नौकरी में वेतन वृद्धि की सूचना आपको उत्साहित कर सकती है. इस समय आप अपने नए घर को खरीदने पर विचार कर सकते हैं.

रिश्ते: जो लोग आपकी कामयाबी से ईर्ष्या करते आए हैं. उनसे आपको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है.

