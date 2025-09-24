Vrishchik Tarot Rashifal 24 September 2025: वृश्चिक राशि वाले किसी उधार का लेनदेन न करें, वेतन में पा सकते हैं वृद्धि

वृश्चिक (Scorpio):-

Cards:- The Magician

किसी का जादुई व्यक्तित्व आपको प्रभावित कर सकता हैं. कार्य क्षेत्र में आया यह नया व्यक्ति काफी प्रभावशाली और ऊर्जावान हो सकता है. इसकी बोलने की कला और कार्य कुशलता सभी लोगों पर सकारात्मक प्रभाव डाल रही है. हो सकता हैं,कि आप इस व्यक्ति से प्रेम करने लगे. लेकिन अभी इस बात को सामने वाले से छुपाने का प्रयास कर सकते हैं. जल्द ही आप देखेंगे कि सामने वाला भी आपके लिए मधुर भावनाएं रखने लगा है. ऐसी स्थिति में आप दोनों अपने रिश्ते को लेकर थोड़ा सा विचार कर सकते हैं. कार्य क्षेत्र में आए हुए नए अवसर को प्राप्त करने के लिए साम,दाम ,दंड, भेद सभी नीतियों का प्रयोग कर सकते हैं. आप जानते हैं कि आ रहे अवसरों की सफलता न केवल आपको उच्च पद की प्राप्ति भी कर सकती है. साथ ही अच्छी वेतन वृद्धि की भी संभावना बढ़ जाएगी. इस अवसर का संपूर्ण लाभ उठाने के लिए आप कैसी भी रणनीति अपनाने के लिए तैयार है.

स्वास्थ्य: बुरे व्यसनों से दूर रहने की कोशिश आपको थोड़ा तकलीफ दे सकती हैं. हो सकता हैं, कि इन तकलीफों से बचने के लिए आप फिर से इन्हें अपनाने का प्रयास करें.

आर्थिक स्थिति: किसी परिचित को उधार देना आपके लिए मुसीबत बन चुका है. सामने वाला आपकी भलमनसाहत के चलते आपकी उधार की रकम लौटने में टालमटोल कर सकता हैं.

रिश्ते: नए प्रेम संबंध की शुरुआत हो सकती है. सामने वाला आपके बचपन का मित्र हो सकता हैं.

