Vrishchik Tarot Rashifal 24 October 2025: पुश्तैनी संपत्ति बेंच सकते हैं, धूम्रपान से बचें

वृश्चिक (Scorpio):-

Cards:- The Hanged Man

मकान के पुनर्निर्माण में इतना अधिक धन खर्च हो सकता हैं. जिसकी अपेक्षा अपने इस कार्य की शुरुआत के पूर्व नहीं की होगी. इस कारण मानसिक तनाव बढ़ सकता हैं. इस समय कार्य क्षेत्र में आपके ऊपर दबाव बढ़ रहा है.खुद को बेहतर साबित करने के सभी प्रयास करने के बाद भी आप उसे सफलता को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं.जितनी आपके अधिकारी आपसे अपेक्षा करते आए हैं.जिसके चलते आपको नौकरी से बाहर करने की चेतावनी मिल सकती हैं.इस समय अपने कार्य शैली और सोचने के तरीके में बदलाव लाने का प्रयास कीजिए.

यह थोड़ा सा बदलाव आपके कार्य क्षेत्र में काफी लाभदायक साबित होगा. इस बात पर विश्वास कर सकते हैं. इस समय किसी व्यक्ति या स्थिति को लेकर कोई निर्णय लेना पड़ सकता हैं.इस निर्णय को लेते समय इस बात का अवश्य ध्यान रखें.कि आपके द्वारा लिए गए निर्णय का असर आपके कार्य क्षेत्र और पारिवारिक जीवन पर अवश्य पड़ेगा. हो सकता हैं, कि कुछ स्थितियां आपके विपरीत हो जाए. अतः निर्णय लेते समय सभी स्थितियों का आकलन अवश्य करें.जल्दबाजी में या दूसरों के विचारों से प्रभावित होकर किसी भी निर्णय को ना लें.

स्वास्थ्य: धूम्रपान और मदिरापान आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ सकता हैं.इस बात की चेतावनी चिकित्सक आपको दे सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: पुश्तैनी संपत्ति के बेचने को लेकर समझौता हो सकता हैं. जल्द ही आपको इससे धन लाभ होने की उम्मीद हैं.

रिश्ते: जीवनसाथी की आपको बार-बार नीचा दिखाने की आदत अब आपको चिढ़ाने लगी है.

---- समाप्त ----