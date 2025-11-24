scorecardresearch
 

Vrishchik Tarot Rashifal 24 November 2025: वर्तमान की स्थिति पर तनाव बढ़ता जा रहा है, शांति से काम लें

Aaj ka Vrishchik (Scorpio) Tarot Card Horoscope, 24 November 2025: अपने पूर्वाग्रहों को इस मुलाकात के बीच में ना आने दें. यदि आपके प्रयास सकारात्मक होंगे. तो सामने वाला भी आपकी बातों को समझने का सही प्रयास करेगा.

scorpio horoscope
तुला (Libra):-
Cards:- Six of cups
आप अपने जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव होते देख सकते हैं. लोगों से उम्मीद और शिकायत रखकर अपना मन मलिन करने की स्थिति से खुद को अब दूर पा रहे है. यदि कोई आपके साथ विवाद करने का प्रयास करता है तो आप उसके क्रोध को शांत करने का पूरी कोशिश कर सकते हैं आप अपने अंदर आए इन बदलावों को लेकर अचंभित हो रहे हैं कुछ समय पूर्व तक आपका स्वभाव काफी कठोर और गुस्से वाला होने के कारण लोगों को आपसे बहुत अधिक शिकायतें बनी हुई थी.अचानक से आए परिवर्तनों ने आपके आसपास के सभी लोगों को आश्चर्य में डाल दिया है. इस समय अतीत और वर्तमान के बीच की स्थिति को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है.

यह समय अतीत की कटु यादों को अपनी जिंदगी से बाहर निकालने की कोशिश करने पर जोर दे रहा है.साथ ही उन यादों से प्राप्त सबक को आप अपने वर्तमान जीवन में आ रही कठिनाइयों में उपयोग कर सकते हैं. अच्छी यादों को अपनी मनु:स्मृति में संभाल कर रखने का प्रयास करें. किसी सरकारी अधिकारी से इस समय अपनी परियोजना को विस्तृत करने के लिए मिलना पड़ सकता है. हो सकता है कि उस अधिकारी को लेकर आप कुछ पूर्वाग्रह से ग्रस्त हो. अपने पूर्वाग्रहों को इस मुलाकात के बीच में ना आने दें. यदि आपके प्रयास सकारात्मक होंगे. तो सामने वाला भी आपकी बातों को समझने का सही प्रयास करेगा.

स्वास्थ्य: ननिहाल पक्ष में किसी बड़े बुजुर्ग की बिगड़ी तबीयत को लेकर चिंतित हो सकते हैं. सामने वाले व्यक्ति के साथ आपका लगाव काफी गहरा होने के कारण आप परेशान हो रहे हैं.

आर्थिक स्थिति: इस समय आपके मित्र को आर्थिक सहायता की आवश्यकता पड़ सकती है.उसके संकट के समय में आप उसकी मदद करेंगे.

रिश्ते: यदि किसी रिश्ते में बहुत अधिक कटुता चली आ रही है.तो उस कटुता का कारण जानने का प्रयास करें. हो सकता है, कि मन में कुछ गलतफहमियों के चलते इस रिश्ते में इतनी परेशानियां बढ़ चुकी हो

---- समाप्त ----
