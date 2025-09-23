scorecardresearch
 

Vrishchik Tarot Rashifal 23 September 2025: वृश्चिक राशि वालों की इच्छाएं हो सकती हैं पूर्ण, व्यवसाय में हो सकता है लाभ

Aaj ka Vrishchik (Scorpio) Tarot Card Horoscope, 23 September 2025: जीवन साथी के साथ बढ़ती हुई दूरियां आपको अकेलापन महसूस करा सकती है. सामने वाले की सभी इच्छाओं की पूर्ति आप हमेशा से करते चले आ रहे हैं.

वृश्चिक (Scorpio):-
Cards:- Seven of wands 

इस समय खुद को अकेला महसूस कर सकते हैं.  यह अकेलापन कार्य क्षेत्र में कार्यों के कारण बड़े हुए मानसिक तनाव के कारण नहीं है. ऐसा आप जानते हैं.  जीवन साथी के साथ बढ़ती हुई दूरियां आपको अकेलापन महसूस करा सकती है. सामने वाले की सभी इच्छाओं की पूर्ति आप हमेशा से करते चले आ रहे हैं.  कभी भी किसी भी बात की कमी अपने सामने वाले को महसूस नहीं होने दी.  उसके बावजूद उसका रवैया आपके साथ कभी भी बहुत अच्छा नहीं रहा है. उसकी मंशा हमेशा आपके ऊपर काबू पाने की  चली आ रही है. इस बात से अब मन काफी आहत होने लगा है.  बार-बार सामने वाले को हर बात की सच्चाई देना अब आपके लिए नागवार गुजर सकती है.  ऐसी स्थिति में आप किसी अन्य व्यक्ति की तरफ आकर्षित हो सकते हैं.  किसी नए व्यवसाय की शुरुआत अपने किसी करीबी मित्र के साथ साझेदारी में करने की योजना पूर्ण हो चुकी है. जल्द ही आप इस योजना को क्रियान्वित करेंगे. आपको विश्वास हैं ,कि आप दोनों का साथ आपके व्यवसाय को आगे ले जाने में काफी लाभदायक साबित होगा. 

स्वास्थ्य: कम पानी पीना आपके पेट में एसिडिटी बढ़ा सकता है. थोड़ी-थोड़ी देर से पानी पीने की आदत डालने की कोशिश कीजिए. 

आर्थिक स्थिति: ससुराल पक्ष एक बड़ी धनराशि आपके व्यवसाय में लगाने के लिए मिल सकती है.  इस धनराशि को आप कर्ज के रूप में ले सकते हैं. 

रिश्ते: जीवनसाथी की गर्भावस्था में उसकी संपूर्ण ख्याल रखने के लिए कार्य क्षेत्र से कुछ समय का अवकाश ले सकते हैं. 

