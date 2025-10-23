scorecardresearch
 

Vrishchik Tarot Rashifal 23 October 2025: पैतृक संपत्ति से लाभ हो सकता है, घर-मकान को दुरुस्त करवा सकते हैं

Aaj ka Vrishchik (Scorpio) Tarot Card Horoscope, 23 October 2025: आपके भीतर की क्षमता एवं रचनात्मकता को पहचाने तथा अपनी कलात्मक योग्यता को परख कर आपको आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करें. इस समय अपनी दमित इच्छाओं को पूरा करने की योजना पर कार्य करना चाहिए. 

वृश्चिक (Scorpio):-
Cards:-The High priestess 
आपके किसी बुरे व्यसन के कारण जीवनसाथी के नाराजगी आपके साथ बढ़ती ही जा रही हैं. इन सबके बाद भी आप उस आदत को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं. इस बात को लेकर घर का माहौल खराब हो सकता हैं. कार्य क्षेत्र में बढ़ता दवाब आपको काफी परेशान कर रहा हैं. जिसके चलते बार बार आपके उच्च अधिकारी का आपको अपने प्रयासों को और ज्यादा बेहतर बनाने की बात आपको कही जा सकती हैं. इस समय आपके मन में नौकरी को बदलने का ख्याल उठ रहा हैं.

हालांकि अभी तक नई नौकरी की प्राप्ति नहीं हुई हैं. पर आपने नौकरी की तलाश जरूर शुरू कर दी हैं. इस समय आपका कोई करीबी व्यक्ति आपकी रक्षा के लिए आगे बढ़ सकता हैं. आप किसी बड़ी परेशानी में घिर सकते हैं. ऐसी स्थिति बनती नजर आ रही हैं. जो भी कुछ आपने अपने अंदर छुपा रखा है. चाहे वह आपकी रचनात्मकता हो या कलात्मकता, उसको बाहर निकलकर का उसको अभिव्यक्त करने के लिए समय अच्छा हैं.

आपके भीतर की क्षमता एवं रचनात्मकता को पहचाने तथा अपनी कलात्मक योग्यता को परख कर आपको आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करें. इस समय अपनी दमित इच्छाओं को पूरा करने की योजना पर कार्य करना चाहिए. 

स्वास्थ्य: बुरे व्यसनों से दूर रहिए. इस समय आप इन व्यासों से होने वाले दुष्परिणामों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं. 

आर्थिक स्थिति: पुश्तैनी संपत्ति बिकने से मिले पैसे का उपयोग अपने मकान के पुनः निर्माण में लगा सकते हैं. 

रिश्ते: यदि आप जरूरत से ज्यादा किसी को सिर पर चढ़ने का प्रयास करते हैं. तो सामने वाला आपकी कदर करना एक समय के बाद बंद कर देगा. 

