Vrishchik Tarot Rashifal 23 November 2025: रिश्ते मजबूत होंगे, किसी से भेंट हो सकती है

Aaj ka Vrishchik (Scorpio) Tarot Card Horoscope, 23 November 2025: प्रिय के साथ आपके संबंध पहले से और बेहतर होते नजर आ सकते हैं. कोई ऐसा कार्य जो काफी लंबे समय से पूरा नहीं हो पा रहा था. वह भी अब धीमी गति से आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा.

वृश्चिक (Scorpio):-
Cards:-Three of pentacles 
आप किसी ऐसे कार्य की शुरुआत करने पर विचार कर रहे हैं.जिसके बारे में आपको पूर्व से कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं है.इसके बावजूद आप अपने किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ इस कार्य को शुरू करने की बातचीत कर सकते हैं. हो सकता है कार्य क्षेत्र मेंआपके समक्ष कोई ऐसा कार्य आ सकता है. जिसके बारे में आपकी विशेषज्ञता न हो. इसके बाद भी आप उस कार्य को बखूबी अंजाम तक पहुंचा सकते हैं.आपकी तन्मयता और निष्ठा आपको अच्छी सफलता दिला सकती है.आप अपनी कार्यशैली में कुछ ऐसे बदलाव ला सकते हैं. जो कि आपके कार्यों को सफल बनाने में सहायक रहे. किसी लंबी बीमारी के चलते आप काफी आर्थिक नुकसान उठा चुके हैं.

ऐसा संभव हैं कि इस स्थिति में आपको अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा हो. किसी नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है.प्रिय के साथ आपके संबंध पहले से और बेहतर होते नजर आ सकते हैं. कोई ऐसा कार्य जो काफी लंबे समय से पूरा नहीं हो पा रहा था. वह भी अब धीमी गति से आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा. जल्द ही आप अपने जीवन में कुछ ऐसे बदलाव होते हुए देखेंगे.जो की सकारात्मक से भरपूर होंगे.

स्वास्थ्य: बढ़ते हुए वजन के कारण को जानने का प्रयास कर सकते हैं.चिकित्सक की सलाह पर कुछ आवश्यक जांच करवाएंगे.

आर्थिक स्थिति: पूर्व से अब आपकी आर्थिक स्थिति में बेहतर सुधार आता नजर आ रहा है. इस समय आप अपने पुराने कर्जों से मुक्ति पा सकते हैं.

रिश्ते: किसी प्रभावशाली परिवार से आपके लिए विवाह प्रस्ताव आ सकता है. सामने वाले के परिवार के बारे में सभी आवश्यक जानकारियां प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं.

