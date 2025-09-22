Vrishchik Tarot Rashifal 22 September 2025: वृश्चिक राशि वाले खर्चो पर रखें नियंत्रण, रिश्तों में आ सकता है तनाव

वृश्चिक (Scorpio):-

Cards:- Two of cups

अपने अतीत के किसी रिश्ते और जीवनसाथी के बीच के रिश्ते के कारण दुविधा उत्पन्न हो रही है. आप दोनों में से किसी एक को भी छोड़ने की इच्छा नहीं रखते हैं. ऐसे में हो सकता हैं ,कि आपकी किसी प्रतिक्रिया से जीवनसाथी को आपके जीवन में किसी अन्य के होने की भनक लग जाए. ऐसी स्थिति में सामने वाले की शक को दूर करना आपके लिए काफी मुश्किल हो सकता हैं. किसी भी तरह का रिश्ता जो लोगों से छुपाया जाए रहा है वह आज नहीं तो कल आपके परिजनों के सामने आ सकता है. ऐसी स्थिति में आप किसी भी बात को कहने के लिए के हकदार नहीं होंगे. इस स्थिति में कोई भी आप पर या आपकी बातों पर जरा भी विश्वास नहीं करेगा. जिस व्यक्ति के साथ आप साझेदारी करने पर विचार कर रहे हैं. उसके बारे में सभी जानकारियां आपको जानना चाहिए. चाहे वो आपका कितना ही करीबी या कोई मित्र क्यों न हो. रिश्तों और व्यवसाय को हमेशा अलग अलग रखना चाहिए. अन्यथा एक रिश्ते के चलते दूसरे में तनाव आ सकता हैं.

स्वास्थ्य: कुछ भी पूर्व पैरों में कोई चोट लगी हुई थी. अचानक से उसे चोट पर दोबारा चोट लगने से अस्पताल जाने की स्थिति बन गई है.

आर्थिक स्थिति: जरूर से ज्यादा खर्च करने के कारण आपकी जमा पूंजी काफी कम लगी है. इस बात से सबक लीजिए. अपने खर्चो की प्राथमिकता तय करके उन्हें नियंत्रित कीजिए.

रिश्ते: परिवार के बड़े बुजुर्ग के साथ आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं. आपका गुस्सैल और चिड़चिड़ा स्वभाव लोगों को चिढ़ा सकता है

---- समाप्त ----