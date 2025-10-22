Vrishchik Tarot Rashifal 22 October 2025: नौकरी में पदोन्नति के साथ कोई शुभ सूचना मिल सकती है

वृश्चिक (Scorpio):-

Cards:- The Emperor

आपका शांत स्वभाव और लोगों पर व्यर्थ में गुस्सा ना करने की आदत सामने वाले के समक्ष आपको कमजोर साबित कर सकती हैं. हालांकि आप अपने कार्य क्षेत्र में अपने कार्यों की सफलता को लेकर काफी गंभीर हैं. साथ ही आपका व्यक्तित्व लोगों को प्रभावित करता है. परिवार में लोगों की बातों पर कोई नकारात्मक प्रतिक्रिया न देने की आदत के चलते जीवनसाथी आपको भला बुरा कह सकता हैं. काफी समय से आप इस बात को सहन करते आ रहे हैं.

अचानक से जीवनसाथी आपके साथ कोई ऐसी बदतमीजी कर सकता हैं. जिस कारण आप काफी क्रोधित हो जाएंगे. सामने वाले को आपसे इस तरह की प्रतिक्रिया की कभी भी आशा नहीं होने के कारण उसके लिए आपके व्यवहार का यह पहलू उसको अचंभित कर देगा. सामने वाले की गलत बात पर आपकी गुस्सैल प्रतिक्रिया उसको डरा सकती है. आप उसको इस बात का एहसास कर सकते है. कि यदि आप शांत हैं. तो यह आपकी कमजोरी नहीं.

बल्कि आपकी व्यर्थ की बातों को टालने की कोशिश हैं. नौकरी में पदोन्नति के बाद आपको स्थानांतरित कर एक ऊंचे पद पर किसी नए विभाग में भेजने की सूचना मिल सकती है. इस विभाग में कार्य करने की इच्छा आपकी लंबे समय से बनी हो सकती है. इस सूचना से आप काफी उत्साहित आप उत्साहित हो जाएंगे.

Advertisement

स्वास्थ्य: बदलते मौसम अपने खान-पान का खास ख्याल रखें. ठंडी और खट्टे चीजों के सेवन से बचाव करें.

आर्थिक स्थिति: अपनी आर्थिक स्थिति को पहले से बेहतर बनाने के लिए आप धन कमाने के अन्य स्रोतों पर विचार कर सकते हैं.

रिश्ते: मनचाहे जीवन साथी की तलाश किसी नए व्यक्ति के मिलने से पूरी होती नजर आ रही है.

---- समाप्त ----