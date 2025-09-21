scorecardresearch
 

Vrishchik Tarot Rashifal 21 September 2025: वृश्चिक राशि वालों को वापस नहीं मिलेंगे उधार दिए पैसे, इन चीजों से बचें

Aaj ka Vrishchik (Scorpio) Tarot Card Horoscope, 21 September 2025: जीवनसाथी का व्यवहार उसके प्रति संदेह उत्पन्न कर सकता है. बार-बार उसका कार्य को लेकर झूठ बोलना किसी व्यक्ति के उसके जीवन में होने की संभावना बना रहा है.

scorpio horoscope
वृश्चिक (Scorpio):-

Cards:- Five of swords

जीवन में नैतिकता किसी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है. इस समय कार्य में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए कुछ ऐसे उपाय किया जा सकते हैं. जो सही मायनों में अनैतिक हो सकते हैं. इस समय कार्य की सफलता आपके लिए ज्यादा महत्व रख सकती हैं. हो सकता हैं, कि आपके इस कार्य से किसी को परेशानी उठाना पड़े. पर अपने कार्य को पूर्ण करने के लिए आप सामने वाले के साथ साम, दाम, दंड, भेद की नीति का भी प्रयोग कर सकते हैं. हालांकि गलत तरीके से पूर्ण किए गए कार्य से मिली सफलता ज्यादा लंबे समय तक कायम नहीं रहती है. यह बात आप जानते हैं फिर भी समय की नजाकत देखते हुए कार्य को इस तरह पूरा करना आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है. जीवनसाथी का व्यवहार उसके प्रति संदेह उत्पन्न कर सकता है. बार-बार उसका कार्य को लेकर झूठ बोलना किसी व्यक्ति के उसके जीवन में होने की संभावना बना रहा है. जीवनसाथी से सीधे तरीके से बात करने का फैसला कर सकते हैं.

स्वास्थ्य: किसी गलत तरीके से किए गए कार्य के चलते कोई दबंग व्यक्ति के साथ हाथापाई कर सकता है. ऐसे लोगों से सावधान रहने की कोशिश करें.

आर्थिक स्थिति: किसी को दिया गया धन वापस मांगने पर वह बहाने बनाने लगा है. उसकी मंशा आपको पैसा लौटाने की नजर नहीं आ रही है.

रिश्ते: परिजनों के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा पर जा सकते हैं. इस समय सभी के साथ एक आनंदमय समय बिताएंगे.

