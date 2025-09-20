Vrishchik Tarot Rashifal 20 September 2025: वृश्चिक राशि वालों को हो सकता है आर्थिक लाभ, इन चीजों का करें परहेज

वृश्चिक (Scorpio):-

Cards:- Three of wands

विदेश जाने की योजना बना रहे हैं. किसी बड़े संस्थान से एक अच्छा अवसर विदेश में कार्य करने का मिल रहा हैं. इस अवसर के साथ आप पर दोहरी जिम्मेदारी आ सकती हैं. इस दोहरी जिम्मेदारी को सफलतापूर्वक निभाने के प्रयास कर सकते हैं. इस समय आप जीवन के नए बदलाव से गुजर रहे हैं. उद्विग्नता और ऊहापोह का समय अब समाप्त हो रहा हैं. थोड़ा धैर्य और आत्म विश्वास आपका मूलमंत्र होना चाहिए. अपनी सफलता को इतना हावी न कर लें. कि अहंकार और दर्प को अपने व्यवहार में शामिल कर लें. जिस व्यवसाय में आप हैं, उस व्यवसाय के विश्वस्त लोगों से मदद लें. ये आपके लिए बड़े कारगर साबित होंगे. इस समय आप नए क्षेत्रों में हाथ आजमा सकते हैं. सफलता निःसंदेह आपके कदम चूमेगी. इस समय नकारात्मकता, वाद-विवाद, झगड़े, ईर्ष्या, बदले की भावना और अति महत्वकांक्षा के कारण आपको नुकसान हो सकता हैं. आपका ध्यान आपके कार्यों की तरफ केंद्रित होना चाहिए. इससे आपको सफलता मिलने में कोई रुकावट नहीं आएंगी.

स्वास्थ्य: वजन बढ़ने से सांस लेने में काफी तकलीफ हो सकती हैं. चिकित्सक ने आपके वजन को नियंत्रित करने की सलाह दी हैं.

आर्थिक स्थिति:विदेश का अवसर अच्छा आर्थिक लाभ लेकर आ रहा है. धन को बचाकर रखें.

रिश्ते: विदेश से कोई मित्र आ सकता हैं. उसके आगमन में सभी लोग एक बड़े जश्न की तैयारी कर सकते हैं.

