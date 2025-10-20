Vrishchik Tarot Rashifal 20 October 2025: वृश्चिक राशि वाले बुरी आदतों से रहें दूर, न करें ये एक गलती

वृश्चिक (Scorpio):-

Cards:- Seven of swords

किसी व्यक्ति के बातों के मायाजाल में इस तरह फंस सकते हैं. कि अपने परिवार के किसी सदस्य की सहायता आपको उस स्थिति से बाहर निकलने में लेनी पड़ जाएं. इस स्थिति के बारे में पहले ही आपके परिजनों ने आपको आगाह कर चुके हैं. किंतु आपने सब की बातों को अनसुना कर दिया था. जिसके चलते आप एक बड़ी एक ऐसी मुसीबत में फंस गए हैं. जो की आपको अनैतिकता कि राह पर ले जा सकती है. कार्य क्षेत्र में आप किसी के प्रति लगाव महसूस कर रहे हैं. ऐसे में सामने वाले की मन की बात को समझने का प्रयास कर सकते हैं. हो सकता हैं, कि आप उसके व्यवहार से इस गलतफहमी का शिकार हो गए हो. कि वह भी आपको पसंद करता है. ऐसी स्थिति में किसी मित्र की मध्यस्थता से आप सही बात को जानने का प्रयास करेंगे. इस समय आप अपने किसी कार्य से अपने किसी करीबी को तकलीफ पहुंचा सकते हैं. आपने यह कार्य जानबूझकर किया हैं. आप इस बात से सचेत थे. कि सामने वाले की मित्रता गलत लोगों से हो चुकी है और आपने उसे इस संगत से बाहर निकालने के लिए ये सब किया है. इस समय आपका करीबी आपसे नफरत कर सकता है. किंतु आगे चलकर जब वह सच्चाई को समझ जाएगा. तो उसे आपकी बात समझ में आ सकती है. इस स्थिति में आप उसे कुछ भी सच्चाई समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं.

स्वास्थ्य: कुछ बुरे व्यसनों को अपनी आदतों में शामिल कर आप अपने स्वास्थ्य के प्रति खिलवाड़ कर सकते हैं इन व्यसनों से दूर रहने का प्रयास करें.

आर्थिक स्थिति: किसी योजना में बिना सोचे समझे लगाया गया पैसा डूब सकता है. जिसके चलते आपको अच्छा खासा आर्थिक नुकसान होने की संभावना है.

रिश्ते: लोगों के साथ अपने व्यवहार को सुधारने की कोशिश करें. आपकी कठोर वाणी लोगों को आपसे दूर कर सकती हो.

