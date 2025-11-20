Vrishchik Tarot Rashifal 20 November 2025: उधार दिया पैसा वापस मिल सकता है, बाहर खाने से परहेज करें

वृश्चिक (Scorpio):-

Cards:- Eight of cups

इस समय आप जीवन में किसी बड़े आर्थिक संकट से बाहर निकाल कर आए हैं. पूर्व में आपके कार्यों में कोई कुछ गलतियों के चलते आपको नौकरी से बाहर निकाल दिया गया होगा. इस समय आप अपने लिए किसी नए कार्य की तलाश कर सकते हैं. हो सकता है, कि आप स्थान परिवर्तन पर सोच विचार कर रहे हो.साथ ही आप अपने परिवार जनों के साथ इस बात को इस बात के लिए तैयार कर सकते हैं. कि नए स्थान पर एक छोटे से व्यवसाय की शुरुआत करके आप अपने जीवन की नई शुरुआत करने की एक कोशिश अवश्य करना चाहते हैं.ऐसी स्थिति में संभव हैं, कि जब आप पूरी तरह निराश और दु:खी महसूस कर रहे हैं.

और पढ़ें

अचानक से आपको अपने किसी पुराने मित्र से धन की प्राप्ति हो जाए यह स्थिति आपके लिए काफी अप्रत्याशित होगी. इस धन का उपयोग कर आप एक छोटे से व्यवसाय की शुरुआत करने की योजना बना सकतेहैं. यह समय किसी रिश्ते में निर्णायक मोड़ ला सकता है.हो सकता है,कि यह पति-पत्नी के संबंधों के बीच या फिर व्यवसाय में साझेदारों के संबंधों के बीच आ रहा हो इस मोड़ से गुजरे बिना आपके जीवन में परिवर्तन संभव नहीं है. किसी भी स्थिति में खुद को हताशा से न घिरने दें .जो कुछ सामने आ रहा है. उसे स्वीकार करना भी साहस का काम है. भीतर के कड़वाहट के बावजूद आप नई आशा की उम्मीद कर सकते हैं.

स्वास्थ्य: अपने स्वास्थ्य को सुधारने का प्रयास करें. बाहर के खान-पान और बुरे व्यसनों से दूर रहने का प्रयास आपके स्वास्थ्य को सुधार सकता है.

Advertisement

आर्थिक स्थिति:किसी को दिया उधार लंबे समय बाद वापस मिलने की उम्मीद हो सकती है.

रिश्ते: जीवनसाथी के साथ रिश्तों में कड़वाहट इतनी बढ़ चुकी है. कि अब अलग होने का फैसला लेने पर विचार कर सकते हैं.

---- समाप्त ----