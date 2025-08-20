Vrishchik Tarot Rashifal 20 August 2025: शारीरिक पीड़ा में आराम मिल सकता है, विवाह बंधन में बंध सकते है

वृश्चिक (Scorpio):-

Cards :- The Empress

किसी नए रिश्ते की शुरुआत मन में दुविधा लेकर आ सकती है. सामने वाले की भावनाओं को लेकर दुविधा की स्थिति बन सकती है. अपनी इस परेशानी का निवारण आपकी किसी प्रिय महिला के सहयोग से हो सकता है. जिन कार्यों में रुकावट या अवरोध का सामना कर रहे थे.अभी तक खुद को उन कार्यों को कुशलता पूर्वक पूरा करने में अक्षम मान रहे है.उन सभी बाधाओं का सामना कर पाएंगे. अभी इस समय जितना किसी कार्य में ध्यान लगाएंगे. आगे चलकर उतना अच्छा लाभ मिल सकता है. माता पिता बनने की चाह रखने वाले दंपतियों के लिए ये समय उत्तम है. ऐसे प्रेम संबंध की शुरुआत भी हो सकती है,जो आगे चलकर विवाह में परिवर्तित हो जाए. व्यवसाय मैं अचनाक से अच्छी वृद्धि होती नजर आएगी. रुके हुए कार्य पूरे होने लगेंगे.शारीरिक पीड़ा में आराम मिल सकती है. किसी बड़ी बुजुर्ग महिला का साथ नई नौकरी की तलाश में मदद कर रसकता है.पूरी क्षमता से कार्यों को सफल बनाने का प्रयास कीजिए. मतलब और स्वार्थी लोगों से रिश्ता खत्म लेना अच्छा हो सकता है.

Advertisement



स्वास्थ्य : किसी पुरानी बीमारी से निजात मिल सकती है. पुरानी चोट के दर्द में राहत मिलेगी. वाहन चलते समय थोड़ा सजग और सतर्क रहें.

आर्थिक स्थिति : व्यवसाय में मिली सफलता में अच्छा आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकता है.धन निवेश कर सकते है.फिजूल खर्च ना करें.

रिश्ते : विवाह बंधन में बंध सकते है.परिजनों के साथ किसी मांगलिक कार्य में शामिल होने का मौका मिल सकता है.जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे.

---- समाप्त ----