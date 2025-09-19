Vrishchik Tarot Rashifal 19 September 2025: पैसों का लेनदेन ना करें, घर में मेहमान आ सकते हैं

वृश्चिक (Scorpio):-

Cards:- The Emperor

अपने परिवार को लेकर किसी नए स्थान पर बसने का विचार कर सकते हैं.ये विचार किसी नए व्यवसाय को शुरू करने के साथ ही करेंगे.इसके लिए कुछ समय पूर्व से तैयारी कर रहे थे.बस अब सभी के साथ इस स्थिति को साझा करने पर विचार करेंगे.नए स्थान पर नए व्यवसाय को अच्छा मुनाफा होगा.ऐसा आपको पूर्ण विश्वास हैं.आपके पिता के विचारों से आप काफी हद तक सहमत हैं.और उन्हीं के मार्गदर्शन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे है.कार्य में आ रही बाधा सफलता को प्रभावित कर सकती हैं.इस बात को लेकर थोड़े चिंतित हो रहे हैं.किसी बड़े की सहायता से इन बाधाओं को दूर करने का प्रयास कर सकते हैं. इस समय कोई भी कार्य जल्दबाजी वाला प्रवाही से पूरा ना करें.इससे आपके जीवन में उथल-पुथल आ सकती है.थोड़ा धैर्य और संयम से कार्य करने पर आप जीवन में स्थायित्व को प्राप्त करेंगे. यदि जीवन में स्थायित्व बना रहेगा.तो आगे भी कार्यों में सफलता प्राप्त होती रहेगी.

स्वास्थ्य: पाचन संबंधी समस्याएं लंबे समय से परेशान कर रही हैं.बार-बार चिकित्सक के कहने पर आप खान-पान में कोई परहेज नहीं कर रहे हैं.

आर्थिक स्थिति: पैसों का लेनदेन बिना लिखा पड़ी की ना करें. कई बार पैसा आपके करीबियों की नीयत भी बदल सकता है.

रिश्ते: दूर के किसी रिश्तेदार का परिवार में आगमन परिवार के माहौल को खराब कर रहा है.आने वाला पैतृक संपत्ति में अपने अधिकार जता सकता है.



