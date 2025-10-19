scorecardresearch
 

Vrishchik Tarot Rashifal 19 October 2025: पैसों का लेन-देन सावधानी से करें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें

Aaj ka Vrishchik (Scorpio) Tarot Card Horoscope, 19 October 2025: किंतु यदि आप मजबूती से स्पष्ट मस्तिष्क से तर्कपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम हो जाते हैं. तो भावनाओं का कोहरा खुद ब खुद छंटने लग जाता है. इस समय अपने विश्वासपत्रों और घनिष्ठजनों के विषय में बारीकी से जांच कर लें.

वृश्चिक (Scorpio):-
Cards:- The Moon
आपका प्रिय या व्यवसाय में साझेदार जिसकी एक गलती के कारण आप काफी बड़े नुकसान को उठा रहे हैं. इनको छोड़ने के निर्णय को लेकर संशय हो सकता हैं. आप इस दुविधा में है. कि इस गलती को माफ करके उनको दूसरा मौका दिया जाएं या फिर उसके साथ अपने हर रिश्ते को खत्म कर लिया जाएं. इस समय अपनी इस दुविधा को सुलझाने के लिए आपको अपने अंतर्मन की आवाज से जुड़ना चाहिए. आपके अंतर्मन की आवाज सही और निर्णायक होगी. इस बात पर विश्वास रखिए. ऐसी परिस्थितियों में भावनाएं मन के प्रतिरोध को दबाकर मन की कमजोरी को प्रमुखता दे सकती हैं.

किंतु यदि आप मजबूती से स्पष्ट मस्तिष्क से तर्कपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम हो जाते हैं. तो भावनाओं का कोहरा खुद ब खुद छंटने लग जाता है. इस समय अपने विश्वासपत्रों और घनिष्ठजनों के विषय में बारीकी से जांच कर लें. जब तक आपको उनके बारे में स्पष्टता का अनुभव न हो. तब तक किसी भी महत्वपूर्ण फैसले को टालना आपके लिए बेहतर होगा. हो सकता हैं,कि यदि आप इन बातों को नजरअंदाज कर दें. तो आप किसी ऐसी स्थिति में घिर जाएं. जिससे बाहर निकलना आपके लिए असंभव हो. 

स्वास्थ्य: कुछ लंबी यात्राओं के चलते आपके खान-पान में बदलाव हो सकता हैं. जिस कारण स्वास्थ्य थोड़ा सा बिगाड़ सकता है. 

आर्थिक स्थिति: कार्य क्षेत्र में पैसों का लेनदेन कैसे और कैसे हो रहा हैं. इस बात की जानकारी आपको रखना चाहिए. 

रिश्ते: लोगों पर इतना विश्वास ना करें कि आप उन बातों को भी साझा कर दें. जिनके द्वारा आपको आगे चलकर ब्लैकमेल किया जा सकें. 

