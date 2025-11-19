scorecardresearch
 

Feedback

Vrishchik Tarot Rashifal 19 November 2025: वृश्चिक राशि वाले कार्यक्षेत्र में न फैलाएं अफवाहें, सेहत का रखें ख्याल

Aaj ka Vrishchik (Scorpio) Tarot Card Horoscope, 19 November 2025: हो सकता है, कि सामने वाले लोग आपको नीचे गिरने के लिए आपके बारे में कुछ गलत अफवाहें कार्य क्षेत्र में फैला दें. इससे आपकी चिंता बढ़ सकती है.  इस वक्त आपको साहसपूर्ण सत्य का मुकाबला करने के लिए अच्छी सलाह की आवश्यकता पड़ सकती है.

Advertisement
X
scorpio horoscope
scorpio horoscope

वृश्चिक (Scorpio):-
Cards:- Eight of swords

इस समय कुछ लोगों ने आपके मार्ग में इतनी अधिक अवरोध उत्पन्न कर दिए हैं.  कि आप अपने कार्य को पूरा करने में खुद को असमर्थ महसूस कर रहे हैं.  ऐसी स्थिति में आपका स्वयं से आत्मविश्वास कम हो सकता है.  दूसरों की बातों को अनसुना करने का प्रयास करें.  हो सकता है, कि सामने वाले लोग आपको नीचे गिरने के लिए आपके बारे में कुछ गलत अफवाहें कार्य क्षेत्र में फैला दें. इससे आपकी चिंता बढ़ सकती है.  इस वक्त आपको साहसपूर्ण सत्य का मुकाबला करने के लिए अच्छी सलाह की आवश्यकता पड़ सकती है. आपको स्वयं के बने हुए घेरे को तोड़कर लोगों के सामने अपनी वास्तविकता को लाना चाहिए. सामने वाले आपके खिलाफ जो भी बातें कर रहे हैं. उसमें कितनी सत्यता है. इस बात का अंदाजा आप अपने उच्च अधिकारियों को दे सकते हैं.  किसी करीबी व्यक्ति पर किया गया अति विश्वास आपको परेशानी में ला सकता है.  सामने वाली बात वाले की बातों पर पूर्ण विश्वास करने से पहले उसकी सत्यता जानने का प्रयास करें. इस सत्य को समझने की कोशिश करें.  कि हमारा भावनात्मक संसार दु:खों से लबालब हो सकता हैं. किंतु उससे बाहर निकालने की कोशिश हमें स्वयं ही करनी पड़ेगी. ऐसी स्थिति में धैर्य और साहस बनाए रखकर इस स्थिति से बाहर निकाला जा सकता है. 

Advertisement

स्वास्थ्य: खाने पीने में किसी गलत वस्तु के आ जाने से पेट में काफी दर्द हो सकता है.  इस स्थिति में स्वयं उपचार करने की जगह चिकित्सक से परामर्श बेहतर रहेगा. 

सम्बंधित ख़बरें

ईर्ष्या करने वालों से सावधान, रिश्तों में खुल सकता है बड़ा राज 
बड़े हादसे से बचकर निकले आप, अब जीवन में दिख रहे नए बदलाव 
 बेफिजूल में लोगों के गुस्से का कारण ना बने. खुद भी शांत रहें  
हिम्मत से काम ले और सामने वाले को अपनी बात समझने का पूर्ण प्रयास करें 
तुला राशि वाले किसी भी व्यक्ति के बहकावे में न आएं, आ सकता है आर्थिक संकट 

आर्थिक स्थिति: कार्य क्षेत्र में कोई आपकी आंखों पर पट्टी बांधकर अर्थात आपके विश्वास का फायदा उठाकर पैसों का गबन कर सकता है. हो सकता हैं, कि इस गबन का आरोप वह आपके ऊपर लगा दे.  थोड़ा सावधान रहें. 

रिश्ते: अपने प्रिय के खिलाफ कुछ बातों को किसी अन्य के मुंह से सुनने के कारण आप क्रोधित हो सकते हैं. किसी भी प्रतिक्रिया पर पहुंचने से पूर्व अपने प्रिय से इस बात की सच्चाई करें

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement