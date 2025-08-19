Vrishchik Tarot Rashifal 19 August 2025: नकारात्मकता ना आने दें, धैर्य और संयम बनाएं रखें

वृश्चिक (Scorpio):-

Cards:-The World

किसी आध्यात्मिक आश्रम में जा सकते हैं.कार्यों की अधिकता और पैसा कमाने की होड़ ने आपके जीवन में काफी असंतुलन ला दिया हैं.मन की शांति और सुकून की खातिर किसी शांत जगह जाने की सोच बना रहे हैं.विदेश से आया कोई व्यक्ति आपके लिए नई नौकरी या व्यवसाय में साझेदारी का अवसर ला सकता हैं.सामने वाले की इस पेशकश से अभी थोड़ी द्वंद की स्थिति में है.इस अवसर को लेना चाहिए या नहीं.इस दुविधा के लिए किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह ले सकते हैं.आपका प्रिय ने विदेश जाने की योजना आपके सामने रख सकता हैं.इस बात को लेकर आप दोनों के बीच थोड़ी बहस हो सकती हैं.दोनों के परिजन आपके विवाह के लिए जल्दबाजी कर सकते हैं.अपने व्यवसाय को आगे ले जाने की कोशिश अभी असफल होती नजर आ रही हैं.अपनी कार्यशैली में थोड़ा परिवर्तन ला सकते हैं.इससे रुके हुए कार्य आगे बढ़ते नजर आएंगे.अपने विचारों में नकारात्मकता ना आने दें.धैर्य और संयम बनाएं रखें.

स्वास्थ्य: मौसम में होने वाले परिवर्तन से अस्थमा बढ़ सकता हैं.खुद को ठंडी चीजों के सेवन से बचाएं.

आर्थिक स्थिति: किसी को उधार दिया पैसा वापस मिलने की संभावना बढ़ सकती हैं.अपनी जमापूंजी का सही जगह पर निवेश करें.

रिश्ते:पिता से कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती हैं.हो सकता हैं, कि आपको अपनी मनपसंद वस्तु उपहार में प्राप्त हों.

