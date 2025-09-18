scorecardresearch
 

Feedback

Vrishchik Tarot Rashifal 18 September 2025: वृश्चिक राशि वालों का दिन बीतेगा अच्छा, खर्चो से रहें सावधान

Aaj ka Vrishchik (Scorpio) Tarot Card Horoscope, 18 September 2025: अपनी संतान की उच्च शिक्षा के लिए कुछ अच्छे संस्थानों की तलाश कर सकते हैं. साथ ही इस बात की जानकारी भी एकत्रित करेंगे, कि किसी अन्य शहर में भेजना उसकी सुरक्षा के लिए अच्छा रहेगा या नहीं.  

Advertisement
X
scorpio horoscope
scorpio horoscope

वृश्चिक (Scorpio):-
Cards:- Nine of pentacles 

सुख सुविधा से परिपूर्ण जीवन होने के बावजूद भी मन में असंतुष्टि बनी हुई है. कुछ ना कुछ कमी आप हमेशा जीवन में महसूस करते आ रहे हैं. यह कमी रिश्तों को लेकर या पति के साथ आपसी संबंध को लेकर हो सकती हैं. इस समय अपनी जिद और हम को व्यवहार से दूर करने का प्रयास करें. यदि आप सामने वाले के ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे. तो हो सकता हैं, कि रिश्ते में मनमुटाव बढ़ जाए. अपनी संतान की उच्च शिक्षा के लिए कुछ अच्छे संस्थानों की तलाश कर सकते हैं. साथ ही इस बात की जानकारी भी एकत्रित करेंगे, कि किसी अन्य शहर में भेजना उसकी सुरक्षा के लिए अच्छा रहेगा या नहीं.  परिवार में किसी के विवाह को लेकर बनी हुई चिंता अब समाप्त हो सकती है. सामने से आया विवाह का एक प्रस्ताव सभी लोगों को उत्साहित कर सकता है. आया हुआ प्रस्ताव किसी प्रभावशाली और धनाढ्य परिवार से संबंधित होने की संभावना बन रही है. जल्द ही इस विवाह को संपन्न करने की तिथि निकल सकती है. अपने जीवन साथी के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाने का प्रयास करें. सामने वाला किस बात से लगातार चिढ़ रहा हैं. इस बात को जानकर उस समस्या को सुलझाने की कोशिश करेंगे. तो आपसी प्रेम और मधुरता बढ़ती नजर आएगी. 

Advertisement

स्वास्थ्य: जीवनसाथी के गर्भाधान में होने वाली परेशानियों के चलते अन्य जगह जाकर किसी दूसरे चिकित्सक से मिल सकते हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

तुला राशि वाले नई नौकरी की कर सकते हैं तलाश, उच्च अधिकारियों का मिलेगा साथ 
कन्या राशि वाले सभी कार्य करें ईमानदारी के साथ, जानें कैसा जाएगा आज का दिन 
सिंह राशि वालों को पैतृक संपत्ति से हो सकता है लाभ, भावनाओं पर रखें नियंत्रण 
कर्क राशि वालों को परेशानियों का करना पड़ सकता है सामना, बढ़ेगा मनोबल 
मिथुन राशि वाले किसी को न दें उधार, रिश्तों में हो सकती है अनबन 

आर्थिक स्थिति: माता से मिली धनराशि से कोई छोटा व्यवसाय शुरू करने की योजना को पूरी करेंगे. अपने व्यर्थ के खर्चो पर नियंत्रण रखेंगे. 

रिश्ते: किसी बड़े बुजुर्ग के साथ उनके किसी मित्र के घर आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं. जिससे आपको प्रेम हो सकता हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement