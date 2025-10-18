scorecardresearch
 

Vrishchik Tarot Rashifal 18 October 2025: बुरी आदतों से दूर रहें, योजना बना कर चलेंगे

Aaj ka Vrishchik (Scorpio) Tarot Card Horoscope, 18 October 2025: यदि किसी कार्य में या किसी आर्थिक वृद्धि की योजना में काफी लुभावनी बातों का वर्णन किया जा रहा हो, या फिर आगे भविष्य के लिए लुभावने सपने दिखाए जा रहे हैं.

वृश्चिक (Scorpio):-
Cards:- Seven of cups
आपका कोई सहयोगी आपको किसी नई नौकरी का लुभावना सपना दिखा सकता है.उसकी मंशा आपको वर्तमान कार्य क्षेत्र से बाहर कर अपने किसी परिचित को इस जगह लाने की हो सकती हैं. किसी भी बात को पूरी तरह से सच मानने से पूर्व स्वयं इसकी जांच पड़ताल कर लेना आपके लिए बेहतर रहेगा.यदि किसी कार्य में या किसी आर्थिक वृद्धि की योजना में काफी लुभावनी बातों का वर्णन किया जा रहा हो, या फिर आगे भविष्य के लिए लुभावने सपने दिखाए जा रहे हैं. तो थोड़ा सचेत होना चाहिए.

जब तक आप उन परिस्थितियों का सही तरह अवलोकन न कर लें. कभी भी अपनी सहमति न दें.विवाह के लिए आ रहे कुछ प्रस्ताव आपको लुभा सकते हैं. विवाह जीवन का एक महत्वपूर्ण निर्णय होता है.उसे बहुत जल्दबाजी में लेने का प्रयास न करें हो. सकता है कि आज जो स्थिति बहुत अनुकूल दिख रही हैं. निकट भविष्य में वो  बिल्कुल विपरीत हो जाएं.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य इस समय ठीक चल रहा है. कुछ बुरी आदतों से दूर रहकर आप लंबे समय तक स्वस्थ बने रह सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: अपने आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए किसी अन्य कार्य व्यवसाय की शुरुआत करने पर विचार कर रहे हैं. जिसमें आप कम जमा पूंजी में अच्छा मुनाफा कमा सके.

रिश्ते: जीवनसाथी के साथ काफी समय से कहीं भ्रमण की योजना नहीं बना पाए हैं.जल्दी आप दोनों किसी अच्छी जगह यात्रा करने की तैयारी कर सकते हैं.

