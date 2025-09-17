Vrishchik Tarot Rashifal 17 September 2025: पैसों की आवक सामान्य है, नई नौकरी की तलाश कर सकते हैं

वृश्चिक (Scorpio):-

Cards:- Four of cups

कार्य करने का आलस और किसी और द्वारा उस कार्य को करने की प्रतीक्षा आपको काफी बड़े नुकसान में डाल सकती हैं.कार्य क्षेत्र में नौकरी को लेकर गंभीर न होना और समय पर कार्यों को पूरा न करना आपके लिए एक बड़ी विफलता को ला सकता हैं.लापरवाही और जल्दबाजी आपके व्यक्तित्व में इस तरह शामिल हो चुकी है. कि आप इनसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं ढूंढना चाहते हैं.अचानक से नौकरी में कोई बड़ा अवसर या नई नौकरी का अवसर आपके पास आ सकता हैं इस समय खुद के निर्णय को सही समय पर लेना पड़ सकता हैं.जरा सा भी विलंब या लापरवाही आपके हाथ से एक अच्छा अवसर दूर कर देगी.कोशिश करें कि अतीत में जो भी गलतियां की हैं,उनको ना दोहराएं.सही समय पर निर्णय लेकर अपने विरोधियों को मात दे और आ रहे उन अवसरों में से सबसे अच्छे अवसर को प्राप्त करें.जीवनसाथी के साथ कुछ दूरी आ रही हैं.इसको सुलझाने का प्रयास करें.अच्छे अवसर और अच्छे लोगों का साथ सदा के लिए नहीं रहता.अगर आप उनको लेकर गंभीर न हो तो.

स्वास्थ्य: पैरों में काफी दर्द और सूजन बनी हुई हैं.चिकित्सक ने दवाओं के साथ व्यायाम की भी जरूरत बताई है.

आर्थिक स्थिति: पैसों की आवक सामान्य हैं.जीवनसाथी किसी नई नौकरी की तलाश कर सकता हैं.

रिश्ते: आलस,अहंकार और अज्ञानता रिश्तों को दूर करने के सबसे बड़े कारण हो सकते हैं.

