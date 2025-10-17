Vrishchik Tarot Rashifal 17 October 2025: आर्थिक स्थिति में अच्छा बदलाव आएगा, साझेदारी का व्यापार लाभ देगा

वृश्चिक (Scorpio):-

Cards:- The World

किसी कार्य के सिलसिले में आपको कुछ समय के लिए विदेश जाना पड़ रहा हैं. जिसके चलते आपके परिवार में काफी कलह हो सकता है. आपके जीवनसाथी का शक्की स्वभाव आपको इस सुनहरे अवसर को लेने में बाधा उत्पन्न कर सकता है. दोनों के परिजनों द्वारा आपके जीवन साथी को समझने का प्रयास किया जा सकता हैं. हो सकता हैं,कि आपका जीवन साथी दबाव में आकर मान जाए. किंतु उसने स्वीकृति अपनी स्वेच्छा से नहीं दी है. यह बात आप जानते हैं.

जल्द ही आप देखेंगे,कि आपका जीवन साथी कोई ऐसा कार्य कर सकता है. जो कि आपको बिल्कुल ना पसंद हो. पढ़ाई को लेकर विदेश जाने की योजना बना रहे हैं. यह इच्छा आपकी लंबे समय से रही है. इस समय आप चारों तरफ से आप पैसों का इंतजाम कर रहे हैं. आपके किसी मित्र को आपकी इस स्थिति का पता चल सकता है.

सामने वाला आपकी इस इच्छा को पूरी करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा. उसके लिए यदि उसे धन की व्यवस्था करनी पड़े. तो वह भी करने का पूर्ण प्रयास करेगा. हालांकि अपने अपने किसी परिजन से ऋण देने की गुजारिश की है.

स्वास्थ्य: बार-बार बाहर का खानपान करना और किसी भी जगह से जैसा भी भोजन में ले खा लेना. आपके पेट को बुरी तरह बीमार कर रहा है. धीरे-धीरे आप की स्थिति गंभीर हो सकती है.

आर्थिक स्थिति: विदेश से आया मित्र व्यवसाय में साझेदारी का अवसर आपको दे सकता है. इससे आपकी आर्थिक स्थिति में काफी परिवर्तन हो जाएगा.

रिश्ते: अगर कोई व्यक्ति आपके साथ रहने की इच्छा नहीं रखता है . तो उसको जबरदस्ती अपने साथ बांधने का प्रयास न करें उसकी उसकी मर्जी से जहां वह जाए जाने दें

---- समाप्त ----