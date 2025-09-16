scorecardresearch
 

Vrishchik Tarot Rashifal 16 September 2025: वृश्चिक राशि वालों की आर्थिक स्थिति हो सकती है बेहतर, संतान सुख प्राप्त होगा

Aaj ka Vrishchik (Scorpio) Tarot Card Horoscope, 16 September 2025: बार-बार यदि किसी कार्य में असफलता महसूस कर रहे हैं तो अभी कुछ समय इस कार्य से विश्राम ले.  उसके बाद अपनी कार्यशैली में परिवर्तन लाकर उस कार्य को शुरू करें. आप सफलता अवश्य प्राप्त करेंगे. 

scorpio horoscope
वृश्चिक (Scorpio):-
Cards:- Three of cups

जल्द ही नवगृह में प्रवेश कर सकते हैं काफी समय से आप इस अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे.  परिवार की सुख सुविधाओं का ध्यान रखते हुए अपने संपत्ति को खरीदा है. जल्दी किसी नए व्यवसाय की शुरुआत कर करेंगे. इस अवसर को सभी के साथ उत्सव की तरह मनाने की योजना बना सकते हैं. जीवन में बहुत नीचे से उठकर आज इस ऊंचाई तक पहुंचे हैं. इस बात के आपको गर्व है. अपनी खुशियों को अपने लोगों के साथ बांटने का शुभ अवसर आप गंवाना नहीं चाहते हैं. विवाह के इतने समय बाद भी संतान सुख की प्राप्ति ना होना परिवार में सभी के परेशानी का कारण बना हुआ था. जल्द ही आप संतान सुख को प्राप्त करेंगे.  इस बात की संभावना बनी हुई है.  समय अनुकूल है इस समय आप जिस भी कार्य की शुरुआत करेंगे वह जल्दी अच्छा फल देगा. यदि आप उचित जीवनसाथी की तलाश कर रहे हैं . तो आपकी इच्छा भी पूर्ण हो सकती है.  बार-बार यदि किसी कार्य में असफलता महसूस कर रहे हैं तो अभी कुछ समय इस कार्य से विश्राम ले.  उसके बाद अपनी कार्यशैली में परिवर्तन लाकर उस कार्य को शुरू करें. आप सफलता अवश्य प्राप्त करेंगे. 

स्वास्थ्य: सुबह उठकर शेयर करना आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर रहेगा. कार्य की अधिकता और अनियमित खान-पान के कारण कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं. 

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति दिन पर दिन बेहतर होती नजर आ रही है. अपनी जमाई जी को किसी अच्छी जगह पर निवेश कर सकते हैं. 

रिश्ते: प्रिया के साथ विवाह का फैसला ले सकते हैं. अपने परिजनों को इस विवाह के बारे में अवगत कराएंगे. 

