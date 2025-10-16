Vrishchik Tarot Rashifal 16 October 2025: पिता से आर्थिक मदद ले सकते हैं, नया व्यापार शुरू करने पर विचार कर सकते हैं

वृश्चिक (Scorpio):-

Cards:- Five of pentacles

अचानक से आप महसूस कर रहे हैं. कि एक के बाद एक ऐसी परेशानी आपके सामने आ रही हैं. जिसके कारण काफी धन खर्च हो सकता हैं. अचानक से आई इन परेशानियों के चलते आपका तनाव बढ़ रहा है. किसी कार्य को पूरा करने के लिए इस समय आप पैसों की बचत कर रहे हैं. किंतु बार-बार कुछ ना कुछ ऐसा होता जा रहा हैं. जिसके कारण आपका पैसा खर्च हो जाता है.

इस समय जीवनसाथी की तबीयत भी लगातार खराब चल रही हैं. जिसके चलते कई बार अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं. कार्य क्षेत्र में कार्य की अधिकता के कारण काफी तनाव बढ़ सकता है. कि जैसे की समस्या चारों तरफ से आकर आपके घेरती जा रही हैं. यह समय नकारात्मक विचारों को खुद से दूर रखने की सलाह दे रहा है. हालांकि परिस्थितियों काफी मुश्किलों भरी है. किंतु यह समय अस्थाई है. जल्द ही आप अपनी परिस्थितियों में बदलाव होता देख सकेंगे.

स्वास्थ्य: मौसम में आया बदलाव सर्दी जुकाम और बुखार को बढ़ा सकता है. इस समय ठंडी चीजों के सेवन से बचाव करें.

आर्थिक स्थिति: अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए आप अपने पिता से व्यवसाय शुरू करने के लिए आर्थिक मदद ले सकते हैं.

रिश्ते: जीवनसाथी की बिगड़ी हुई तबीयत के कारण उसके परिजन आपको इस बात के लिए दोषी ठहरा सकते हैं.

