Vrishchik Tarot Rashifal 15 September 2025: वृश्चिक राशि वालों को हो सकता है आर्थिक लाभ, सेहत का ख्याल रखें

वृश्चिक (Scorpio)

Cards:-Nine of Cups

किसी बड़ी महत्वाकांक्षा को पूरी करने के रास्ते पर कदम रख रहे हैं. यह महत्वकांक्षा काफी समय पहले से आपके दिमाग में बसी हुई है. किंतु अभी तक इस महत्वकांक्षा को पूरी करने की कोई उम्मीद दूर-दूर तक नजर नहीं आ रही थी. कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा अवसर आपको मिल सकता है. नौकरी में पदोन्नति के साथ वेतन वृद्धि की संभावना बनी हुई है. प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम भी आपके पक्ष में आता नजर आ रहा है. अगर लंबे समय से कोई मुकदमेबाजी चली आ रही थी. तो उसमें भी सफलता मिल सकती है. अचानक से जीवन में चारों तरफ से अच्छी खबर आई हुई नजर आएंगी. प्रिया के साथ विवाह की अनुमति मिल सकती हैं. लंबे समय से आप दोनों अपने-अपने परिजनों को समझने की काफी कोशिश करते आए हैं करते रहे हैं. जिस भी तरह के शारीरिक सुख की कामना कर रहे हैं आप उन सभी को प्राप्त कर पाएंगे मानसिक और शारीरिक दोनों स्तरों पर आप सभी प्रकार के सुखों का उपयोग करने में पूर्ण सक्षम है. पर एक चेतावनी भी है. कि आप सौभाग्य को अपना अधिकार न मान ले. इससे आप लापरवाही और अहंकार का शिकार हो सकते हैं.

Advertisement

स्वास्थ्य: बढ़ते वजन पर काबू पाना आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है. बढ़ता हुआ वजन काफी बीमारियों को जन्म दे सकता है.

आर्थिक स्थिति: पूर्व में किए गए किसी निवेश से बहुत बड़ा मुनाफा हो सकता है. इस मुनाफे से एक नए घर को खरीदने की आपकी योजना पूरी हो सकती है.

रिश्ते: पिता और माता को अपने प्रेम संबंध के बारे में बता सकते हैं. और अब उनके जवाब की प्रतीक्षा कर सकते हैं.

---- समाप्त ----