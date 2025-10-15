scorecardresearch
 

Vrishchik Tarot Rashifal 15 October 2025: खर्चे पर काबू रखें, मदिरापान से परहेज करेंगे

Aaj ka Vrishchik (Scorpio) Tarot Card Horoscope, 15 October 2025: अपनी किसी गलती के चलते आपने अपना काफी  नुकसान कर लिया है.हालांकि इसका आरोप आप सामने वाले पर डालने का प्रयास कर रहे हैं.

वृश्चिक (Scorpio):-
Cards:- The Moon

जीवन में लंबे समय से ही दिल की जगह दिमाग का उपयोग करते हुए निर्णय लेते आए हैं.आप ऐसा अनुभव करेंगे कि आपके सभी निर्णय सही नहीं है.रिश्तो में व्यवसायिकता रिश्तों को कमजोर कर सकती हैं.इस समय जीवनसाथी के साथ तनावपूर्ण रिश्ता आपको इस बात का अनुभव कर रहा हैं.कि आपने सामने वाले की आर्थिक स्थिति को देखते हुए विवाह का जो कदम उठाया था.वह सही साबित नहीं हुआ है.अपनी किसी गलती के चलते आपने अपना काफी  नुकसान कर लिया है.हालांकि इसका आरोप आप सामने वाले पर डालने का प्रयास कर रहे हैं.

जबकि आपका मन जानता हैं,कि यह गलती पूर्णता आपकी ही है.जिसके चलते उस व्यक्ति से आपका विवाद हो सकता है.अपनी कुछ आदतों में आपको सुधार लाने की आवश्यकता है.जरूरत से ज्यादा गुस्सा करना और बात-बात पर दूसरों को गलत साबित करने की आदत में परिवर्तन लाइए.अन्यथा आपकी इन आदतों के चलते आपके करीबी और शुभचिंतक लोग आपसे दूरी बनाना शुरू कर देंगे.

स्वास्थ्य: कुछ बुरी आदतों के चलते आपका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा हैं. चिकित्सक आपको धूम्रपान और मदिरापान से दूर रहने की चेतावनी दे सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: बार-बार कोई ना कोई समस्या ऐसी खड़ी हो जाती हैं.जिसके कारण आप व्यर्थ ही पैसा खर्च हो जाता हैं.

रिश्ते: प्रिय के साथ अपने रिश्ते में सुधार लाने की कोशिश करेंगे.बिना बात के उसके ऊपर कोई आरोप लगाने से सामने वाला आपसे काफी नाराज हो सकता हैं.
 

