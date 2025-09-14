Vrishchik Tarot Rashifal 14 September 2025: वृश्चिक राशि वालों को होगा आर्थिक नुकसान, सेहत का ख्याल रखें

वृश्चिक (Scorpio)

Cards:- Eight of Cups

कार्य क्षेत्र या व्यवसाय में काफी नुकसान हो चुका हैं. आपकी एक गलती आपको काफी बड़ी चोट पहुंचा गई हैं. इस बात से उभरने में आपको काफी समय लग सकता हैं. नौकरी में स्थान परिवर्तन हो सकता हैं. नया स्थान और विभाग आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होने से मन में चिढ़ बढ़ सकती हैं. नए स्थान पर खुद को अन्य लोगों ओर स्थितियों से अनुकूल करने में कुछ समय लग सकता हैं. जीवनसाथी किसी अन्य व्यक्ति के आपके जीवन में होने का शक हो सकता हैं. इसके चलते वो आपकी जासूसी कर सकता हैं. जिससे आपको परेशानी हो सकती हैं. सब कुछ समझाने के बाद भी उसका रवैया आपके प्रति शक भरा होने से आपके संबंधों में अब खटास आने लग रही हैं. सामने वाले को समझाने का प्रयास व्यर्थ लग सकता हैं. फिर भी आप इस स्थिति को सही करने का प्रयास कर रहे हैं. परिवार में संपत्ति को लेकर थोड़े झगड़े हो सकते हैं. जिसका असर पूरे परिवार की शांति पर पड़ सकता हैं.

Advertisement

स्वास्थ्य: बुखार उतरने के काफी दिनों बाद भी खांसी से छुटकारा नहीं मिल पाया हैं. जिसके चलते काफी परेशान हो सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: निवेश किया पैसा डूबने से काफी कर्जा हो सकता हैं. इसके चलते आप काफी मुसीबत में फंस गए हैं.

रिश्ते: किसी के साथ नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती हैं. इससे खुद को पहले से बेहतर ऊर्जावान पाएंगे.

---- समाप्त ----