Vrishchik Tarot Rashifal 14 October 2025: मानसिक तनाव बढ़ सकता है, रिश्तों में धोखा का सकते हैं

Aaj ka Vrishchik (Scorpio) Tarot Card Horoscope, 14 October 2025: आपकी सफलता से आपके उच्च अधिकारी और सहयोगी लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं.लेकिन आप इस खुशी को महसूस नहीं कर रहे हैं .

वृश्चिक (Scorpio):-
Cards:- Nine of Pentacles 

आप ऐसा अनुभव कर रहे हैं, कि जैसे-जैसे बहुत सारी स्थितियों के बीच में से कोई एक ऐसी स्थिति धीरे-धीरे उभर रही हैं.जो आपकी खुशियों को कम कर सकती है.आसपास खुशियों भरा वातावरण होते हुए भी मन में संतुष्टि नहीं हो पा रही हैं.सही समय पर कार्यों को पूरा करने की आपकी आदत आपको हमेशा सफलता दिलाती आई है.लेकिन इस समय कार्य की सफलता से आप पूर्णता संतुष्ट नहीं हो रहे हैं.हालांकि आपकी सफलता से आपके उच्च अधिकारी और सहयोगी लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं.लेकिन आप इस खुशी को महसूस नहीं कर रहे हैं .आपको आपकी सफलता में कोई ऐसी कमी नजर आ रही है.

जिसके बारे में आप खुद अभी तक समझ नहीं पाए हैं. कभी-कभी आप ऐसा अनुभव कर सकते हैं. कि जैसे आपको किसी फूलों से भरे हुए बगीचे में खड़ा कर दिया हो.और आपके पीछे कोई छोटा सा घोंघा चलाकर उस बगीचे की सुंदरता को खराब कर रहा हैं. कुछ ऐसे ही सपना आपको कई बार नजर आ सकते हैं. इस समय आप अपने कार्य से थोड़ा समय अवकाश लेकर अपनी सभी स्थितियों का अवलोकन करने की सोच सकते हैं.ताकि आप इस बात की तह तक जा पहुंचे.कि कार्य में प्राप्त सफलता के बावजूद आपके मन में इतनी असंतुष्टि क्यों बनी हुई है.

स्वास्थ्य: बार-बार किसी बात को सोते रहना मानसिक तनाव को बढ़ा सकता हैं.जिसके चलते अनिद्रा की स्थिति बन सकती है.

रिश्ते: सामने वालों की बातों को सुनकर अपने रिश्ते को परखने की कोशिश कर सकते हैं. हो सकता हैं, कि इस परीक्षा में कोई रिश्ता कमजोर साबित हो जाएं.
 

---- समाप्त ----
