Vrishchik Tarot Rashifal 12 October 2025: आमदनी का कुछ हिस्सा दान कर सकते हैं, मन को शांति और सुकून मिलेगा

वृश्चिक (Scorpio):-

Cards:- Eight of cups

पुरानी यादें ,पुरानी बातें और पुराने लोग कई बार आपके दिल से बाहर नहीं निकाल पाते हैं. जिसके चलते आप खुद को वर्तमान में पूरी तरह से नहीं ढाल पा रहे हैं. अतीत में हुए किसी हादसे के चलते आप नए लोगों से दोस्ती करने से डर सकते हैं. किसी व्यक्ति ने आपसे मित्रता करके आपको आर्थिक, सामाजिक और व्यक्तिगत सभी स्थानों पर काफी नुकसान पहुंचा था. जिसके भरपाई आप आज तक नहीं कर पा रहे कर पाए हैं. जल्द ही किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है. जो धीरे-धीरे आपके इस डर से आपको बाहर निकलने का प्रयास करेगा. और साथ ही इस बात का अनुभव भी कराएगा. कि पूर्व जो चीज हो चुकी है.

जरूरी नहीं है कि वह आपके भविष्य में भी हो. स्थितियों से डरने की बजाय उनका सामना करना और उस स्थिति को अपने अनुरूप परिवर्तित करना आप इस व्यक्ति के साथ रहकर सीख सकेंगे. कई बार सब कुछ खोने के बाद आप जीवन को नए तरीके से पुनः शुरू करने के प्रयास करते हैं. इस स्थिति में आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं होता. तब आपसे अपने की कोशिश के लिए कठिन प्रयास करते हैं.

स्वास्थ्य: बार-बार होने वाली यात्राओं के दौरान खानपान काफी अनियमित हो चला है. स्थान परिवर्तित होने से नींद की व्यवस्था भी बिगड़ सकती है.

आर्थिक स्थिति: आमदनी का कुछ हिस्सा समाज सेवा के कार्यों में दे सकते हैं. इससे मन को शांति और सुकून मिल सकेगी.

रिश्ते: बार-बार एक ही चीज को दोहराने से और सच नहीं हो जाता. इसी तरह यदि आप किसी रिश्ते को बार-बार गलत साबित ठहराएंगे तो वह गलत नहीं होगा.

---- समाप्त ----