Vrishchik Tarot Rashifal 10 October 2025: वृश्चिक वालों की हर इच्छा होगी पूरी, जानिए कैसा रहेगा आज का दिन

वृश्चिक (Scorpio):-

Cards:- Two of cups

शीघ्र ही प्रिय के साथ विवाह बंधन में बंध सकते हैं. कुछ समय पूर्व किसी कार्य के सिलसिले में आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हुई होगी. जिसके सोच विचार आपके ही समान होने से आप उसकी तरफ आकर्षित हो गए. कुछ ही मुलाकातों के बाद आप दोनों के बीच प्रेम संबंध के शुरुआत होने से जीवन में एक नया उत्साह और महसूस करने लगे. दोनों के दोनों के परिजनों से विवाह की सहमति प्राप्त होने के बाद अब इस विवाह की तैयारी शुरू हो सकती हैं. आप दोनों जीवन के शुभ अवसर को लेकर काफी प्रसन्न हो सकते हैं. इस समय यदि आपका विवाद किसी व्यक्ति के साथ चल रहा हैं. और आप दोनों के रिश्ते में शत्रुता आने लगी है. तो प्रयास करें कि इस शत्रुता को समाप्त कर दिया जाएं. हालांकि वह व्यक्ति आपके साथ बाद में मित्रता पूर्ण व्यवहार ना करें. किंतु शत्रुता को समाप्त करने से आप निकट भविष्य में होने वाले परेशानियों से बच सकते हैं. एक छोटे से व्यवसाय को शुरू करने के लिए प्रयास कर रहे हैं. आपकी इच्छा उस व्यवसाय में एक साझेदार को जोड़ने की बनी हुई है. इस बात की चर्चा अपने मित्रों से कर सकते हैं. और एक अच्छे साझेदारी को तलाश करने की कोशिश तेज करेंगे. आपको विश्वास हैं, कि जल्द ही आप अपने मन के अनुसार साझेदार को ढूंढ लेंगे.

स्वास्थ्य: इस समय खुद को बीमार महसूस कर सकते हैं. गले में तकलीफ और सर दर्द के चलते कार्य करने में उतना जोश महसूस नहीं कर रहे हैं.

आर्थिक स्थिति: किसी को कुछ समय पूर्व दिया हुआ धन वापस मिलने से आप थोड़ी राहत महसूस करेंगे. आपको उम्मीद नहीं थी कि सामने वाला आपके धन को वापस भी करेगा.

रिश्ते: ननिहाल पक्ष में किसी बड़े उत्सव की तैयारी हो सकती हैं. जिसकी चलते आप सभी लोग उसका हिस्सा बने की योजना बना रहें हैं.

