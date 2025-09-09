Vrishchik Tarot Rashifal 9 September 2025: खर्चों में वृद्धि हो सकती है, दूसरों को लेकर जीवन में तनाव न बढ़ाए

वृश्चिक (Scorpio):-

Cards:-Justice

कुछ ऐसी घटनाएं आपके साथ घटित हो सकती हैं.जिनसे बाहर निकलने के लिए आप अपने ईश्वर पर विश्वास करते आएं हैं.इन स्थितियों या रिश्तों में न्याय की उम्मीद आपको सिर्फ ईश्वर से है.अपने कार्यों की जटिलता किसी अनुभवी व्यक्ति के अनुभवों से कम कर सकते हैं.जीवन में नए उत्साह के साथ सभी कार्यों को पूरा करने का जोश आने लगा है.पूर्व में हुए किसी विवाद के चलते आपको काफी परेशानियां उठाना पड़ी थी.सामने वाले ने उस विवाद को इतना तूल दे दिया है. कि अब उसका निपटारा न्यायालय के द्वारा ही होना संभव है.हालांकि आप जानते है कि न्याय आपके पक्ष में ही होगा.फिर भी सामने वाले का चालाक स्वभाव आपको चिंतित कर सकता हैं.कार्य क्षेत्र में आपके कुछ कार्यों की सराहना आपके किसी उच्च अधिकारी द्वारा होने से कुछ सहयोगी खुश नहीं है.वो इसे आपकी अधिकारी के प्रति चाटुकारिता मान रहे है.सच ये न होने से आपको बुरा लग रहा है.इन सबके बाद भी आप अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित रखें.समय सबको अपने हिसाब से जवाब देगा.इस बात को लेकर निश्चिंत रहें.

स्वास्थ्य:दूसरों को लेकर जीवन में तनाव न बढ़ाए.मानसिक तनाव अवसाद के साथ शारीरिक तकलीफें भी बढ़ा सकता है.

आर्थिक स्थिति:जरूरत पड़ने पर किसी को दिया गया उधार वापस मिलने की संभावना नजर नहीं आ रही है.परिवार में किसी की खराब तबियत खर्चों में वृद्धि कर सकती है.

रिश्ते:पति पत्नी के बीच के मतभेद को परिजनों ने सुधारने का फैसला किया है.दोनों को एक अच्छी रोमांचक यात्रा पर भेजने की तैयारी पूरी कर रहे है.

