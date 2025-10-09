Vrishchik Tarot Rashifal 9 October 2025: धन का सदुपयोग करेंगे, जल्दबाजी में आपके कार्य बिगड़ सकते हैं

वृश्चिक (Scorpio):-

Cards:- Ace of Cups

किसी व्यक्ति की सलाह और सहयोग से कुछ रुके हुए कार्य पूरे हो सकेंगे. कुछ बदलाव आपको अपने व्यावसायिक और व्यक्तिगत दोनों क्षेत्रों में दिखाई दे सकता हैं. जिसके चलते एक बड़ा अवसर आपको जल्द ही नजर आएगा. आप ऐसा महसूस करेंगे. कि प्रेम के बिना जीवन में कोई खुशी नहीं हैं. अपने प्रिय के साथ अपने नए जीवन की शुरुआत कर सकते हैं. आप दोनों के रिश्ते को आपके परिजन स्वीकार कर सकते हैं. प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती हैं.

कुछ नए नौकरी के प्रस्ताव आपको आनंदित कर सकते हैं. अब सही अवसर का उपयोग कर अपने जीवन को संतुलित करने का प्रयास करें. नौकरी में पदोन्नति के अवसर आ सकते हैं. इस समय अपनी वाणी पर जरूर नियंत्रण रखें. कई बार वाणी की कर्कशता आपको बड़ी मुसीबत में फंसा करती हैं. कई बार कुछ निर्णय बार बार गलत साबित हो सकता हैं. ऐसे समय अपने कार्यों का अवलोकन जरूर करना चाहिए.

स्वास्थ्य: गले में बढ़ती हुई खराश के चलते बोलने मै काफी परेशान हो सकते है.

आर्थिक स्थिति: अपने पैसों का सदुपयोग करेंगे. जल्दबाजी में कोई भी आपके कार्यों को खराब कर सकता है

रिश्ते: लोगों के साथ आपके मधुर संबंध हो सकते हैं. अपने संबंधों को हमेशा मधुर बनाएं .

