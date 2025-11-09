Vrishchik Tarot Rashifal 9 November 2025: किसी की बातों में ना आएं, कठिन समय से निकलेंगे

वृश्चिक (Scorpio):-

Cards:- Three of swords

अतीत में घटी किसी घटना के कारण इस समय आप काफी परेशानियों से गुजर रहे हैं. आपके अतीत का कोई राज सामने आने से जीवनसाथी की नाराजगी हो सकती हैं.इस बात को आपने अभी तक सभी के साथ छुपा कर रखा था. किसी व्यक्ति ने द्वारा जाने अनजाने में इस बात को सबके सामने ला दिया हैं.इस समय आप अपने परिजनों के साथ बात करने में शर्मिंदगी महसूस कर सकते हैं. कार्य क्षेत्र में किसी परियोजना में शामिल होने का मौका मिल सकता है. इस परियोजना में कार्य करते समय आपको सावधानी रखना पड़ सकती है. आपके कुछ सहयोगी जो आपसे ईर्ष्या की भावना रखते हैं. वह आपकी परियोजना में गड़बड़ियां उत्पन्न करने का प्रयास कर सकते हैं. ऐसी स्थिति में यदि कोई भी दिक्कत आपकी परियोजना में आएगी.

तो उसके लिए आपको ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा. आप यह बात अच्छे से जानते हैं. अतः सावधान रहने और धैर्य से काम लेना आवश्यक है. स्वास्थ्य के मामले में एक छोटी सी शल्य चिकित्सा भी संभव है.हो सकता हैं,कि इस समय आपका कोई करीबी रिश्ता टूटने की स्थिति में आ जाएं. इस बात से मन को आघात पहुंचेगा.अपनी मनोस्थिति में परिवर्तन तथा आंतरिक क्षमता में वृद्धि से आप इस कठिन समय का सामना करने में हो सकते हैं. हो सकता हैं, कि ये कष्टपूर्ण समय थोड़ा लंबा चले. किंतु इसका अंत भी निश्चित ही हैं.

स्वास्थ्य: पीठ में एक बड़ा घाव होने के कारण छोटी सी शल्य चिकित्सा हो सकती है.

आर्थिक स्थिति: इस समय आर्थिक स्थिति पहले से बिगड़ रही है.जिसके चलते कर्ज लेने की आवश्यकता पड़ सकती है.

रिश्ते: प्रिय के साथ थोड़ा विवाद होने से रिश्ते में दूरी आ सकती है.

---- समाप्त ----