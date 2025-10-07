Vrishchik Tarot Rashifal 7 October 2025: लापरवाही और जल्दबाजी ना करें, कहीं घूमने जा सकते हैं

वृश्चिक (Scorpio):-



Cards:-Three of swords

अपने जीवन साथी के बदले हुए व्यवहार से आशंकित हो सकते हैं. आपके प्रति उसके व्यवहार में नाराजगी बढ़ती हुई देख रहे हैं. आप इस समय उस पर निगाह रख सकते हैं. बार-बार उसका आपसे झूठ बोलना आपके मन में शंका उत्पन्न कर सकता है. हालांकि आपने कभी भी सीधी तरह से उसे इस व्यवहार का स्पष्टीकरण नहीं मांगा है. किंतु वह बार-बार आपको अपने व्यवहार की सफाइयां देने के प्रयास करता कर रहा है अपने जीवन साथी की हरकतों पर नजर रखने का प्रयास करेंगे. और साथ ही यह भी जानने की कोशिश कर सकते हैं. कि कहीं उसके जीवन में किसी अन्य व्यक्ति तो नहीं हैं.

कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकारी आपको किसी कार्य की जिम्मेदारी सौंप सकते हैं. इस कार्य को पूरा कर आप अपने लिए कुछ अच्छे अवसर प्राप्त कर सकेंगे. आपका कोई करीबी सहयोगी, जो आपकी योग्यता से ईर्ष्या कर रहा है. वह आपके कार्य में बाधा डालने का प्रयास कर सकता है. इस कारण आपको कार्य पूरा करने में समय अधिक लगने की संभावना बन रही है. समय पर कार्य पूरा न कर पाने के कारण आपके उच्च अधिकारियों से सुनना भी पड़ सकता हैं. इस बात से लेकर मन विचलित हो सकता हैं. प्रिय के साथ अपने विवाह संबंध के बारे में दोनों के परिजनों से बात कर सकते हैं. अभी तक उन लोगों की सहमति आपको नहीं मिली है. जिसको लेकर आप दोनों परेशान हो सकते हैं.

स्वास्थ्य: लापरवाही और जल्दबाजी आपके लिए हानिकारक हो सकती है. तेज गति से वाहन ना चलाएं.

आर्थिक स्थिति: पूर्व में किए गए धन निवेश का उतना प्रतिफल नहीं प्राप्त हुआ है. जितनी कि आप संभावना कर रहे थे. इस बात को लेकर सामने वाले से बहस हो सकती है.

रिश्ते: परिजनों के साथ कहीं घूमने जाने की योजना बना रहे हैं. काफी समय के बाद कर से विश्राम लेकर परिवार के साथ वक्त बिताएंगे.

---- समाप्त ----