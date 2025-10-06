Vrishchik Tarot Rashifal 6 October 2025: किसी को उधार ना दें, चीजों को सुलझाने का प्रयास करें

वृश्चिक (Scorpio):-

Cards:- Five of cups

अपने जीवनसाथी के अलावा किसी और के साथ अपने रिश्ते को लेकर चिंतित हो सकते हैं. सामने वाला अपने जीवन में बेहतरी के लिए आपके साथ अपने संबंधों पर विचार कर रहा हैं. इस स्थिति से आप विचलित हो सकते हैं. इस समय आप दोनों में से किसी भी व्यक्ति को छोड़ने की इच्छा नहीं रखते हैं. कार्य क्षेत्र में किसी योजना में आप उस सफलता को प्राप्त नई कर पाएं हैं. जितनी कि आपको अपेक्षा थी.

इस बात को लेकर आप काफी दु:खी हो रहे हैं. उच्च अधिकारियों के समक्ष आप अपनी इस अवस्था को रख सकते हैं. हालांकि आपकी कार्य को अपेक्षित सफलता की प्राप्ति नहीं हुई है. फिर भी उच्च अधिकारी आपकी मेहनत और लगन की प्रशंसा कर सकते हैं. इस बात से मन को थोड़ा सा सुकून सुकून मिल सकता है. कुछ समय कार्य क्षेत्र से अवकाश लेकर अपनी कार्य शैली का अवलोकन कर सकते हैं. जिससे निकट भविष्य में अपने कार्यों में अपेक्षित सफलता प्राप्त करने की संभावनाएं को सही साबित कर सकें.

स्वास्थ्य: छोटी-छोटी बातों की वजह से मानसिक तनाव को ना बढ़ाएं. इससे आपकी मानसिक स्वास्थ्य को आघात पहुंच सकता है.

आर्थिक स्थिति: किसी को उधार ना दें. अगर बहुत ही आवश्यक स्थिति आ गई है तो बिना लिखा पढ़ी के उधार न दें.

रिश्ते: पुरानी बातों को लेकर मन में गांठे ना बनने दें. चीजों को सुलझाने का प्रयास करें.



