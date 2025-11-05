scorecardresearch
 

Vrishchik Tarot Rashifal 5 November 2025: वृश्चिक राशि वालों को प्राप्त हो सकती है नई नौकरी, वेतन में भी पाएंगे वृद्धि

Aaj ka Vrishchik (Scorpio) Tarot Card Horoscope, 5 November 2025: अपने अपने व्यवहार में नम्रता और मधुरता लिए. लोगों के साथ बेहतर व्यवहार करेंगे.  तो सामने से भी आपको बेहतर ही मिलेगा.  अपने क्रोध और चिड़चिड़ाहट पर नियंत्रण रखें.  

scorpio horoscope
वृश्चिक (Scorpio):-
Cards:- Nine of cups

एक बड़ा चार पहिया वाहन लेने की आपकी इच्छा काफी समय से बनी हो सकती हैं. पर पारिवारिक जिम्मेदारियां के चलते आप अभी तक अपनी इस इच्छा को पूरा करने में सक्षम नहीं हो पाए हैं अचानक से पैतृक संपत्ति के बिकने से मिली धनराशि आप इस मनोकामना को पूरा होते देख सकेंगे यह बदलाव आपको उत्साहित कर सकता है. कार्यों में मिल रही सफलता को अपना सौभाग्य मानकर अहंकारी न हो जाए.  अपने खुशियों को दूसरों के साथ बांटने का प्रयास करें.  ऐसे संसाधन जिन की आवश्यकता दूसरों को पड़ सकती हैं. तो जरूरत पड़ने पर आप उन संसाधनों से भी दूसरों की मदद कर सकते हैं.  अपने अपने व्यवहार में नम्रता और मधुरता लिए. लोगों के साथ बेहतर व्यवहार करेंगे.  तो सामने से भी आपको बेहतर ही मिलेगा.  अपने क्रोध और चिड़चिड़ाहट पर नियंत्रण रखें.  बेफिजूल में लोगों पर शक करने की आदत दूसरों को चिढ़ा सकती है.  इससे सामने वाला आपसे बातचीत बंद कर सकता है. यदि आपको किसी पर कोई शक है.  तो बातचीत से उस स्थिति को सुधारा जा सकता है. 

स्वास्थ्य: अनावश्यक औषधियों का सेवन आपके अंदर से खोखला कर सकता हैं.  ऐसी स्थिति में वक्त पड़ने पर वह औषधियां काम नहीं करती हैं. 

आर्थिक स्थिति: अपने धन को सही योजना में निवेदिता कर कर आप ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकते हैं.  

रिश्ते: लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें. बदले में वहां से भी आपको अच्छा ही प्राप्त होगा. 

---- समाप्त ----
