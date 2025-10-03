scorecardresearch
 

Vrishchik Tarot Rashifal 3 October 2025: धन खर्च बढ़ेगा, नई संपत्ति खरीद सकते हैं

Aaj ka Vrishchik (Scorpio) Tarot Card Horoscope, 3 October 2025: जिससे आप नौकरी के अलावा किसी अन्य स्रोत से भी धन प्राप्ति कर सकते हैं.इस व्यवसाय से संबंधित सभी जानकारी को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए.

वृश्चिक (Scorpio):-

Cards:- Temperance

कार्य क्षेत्र में आपके धैर्य और सहनशीलता की लगातार परीक्षा ली जा सकती हैं.बार-बार आपको ऐसी स्थितियों में डाल दिया जाता है.जिसमें से बाहर आने में आपको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.इस समय जीवनसाथी आपसे किसी बात को लेकर काफी बहस कर सकता है.हो सकता हैं, कि ये बात आपकी बहन से संबंधित हो.जिसके चलते आपको काफी गुस्सा आ सकता है.फिर भी आप खुद पर काबू पाने की पूरी कोशिश करेंगे.इस समय कुछ ऐसी परिस्थितियां आपके आसपास निर्मित होती जा रही हैं.जो आपके धैर्य और संयम की लगातार परीक्षा ले रही है.आप ये सोच सकते हैं,कि किसी कार्य में अपेक्षित सफलता की प्राप्ति से पूर्व यह ईश्वर द्वारा ली गई परीक्षा हो.जो आपके धैर्य और संयम को और अधिक मजबूत बना देगी.एक छोटे से व्यवसाय को शुरू करने का विचार मन में बन रहा है.जिससे आप नौकरी के अलावा किसी अन्य स्रोत से भी धन प्राप्ति कर सकते हैं.इस व्यवसाय से संबंधित सभी जानकारी को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए.और कोशिश करनी चाहिए किस व्यवसाय को जल्द ही शुरू किया जा सकें.

स्वास्थ्य: कुछ समय पूर्व की गई जांच में लिवर संबंधी समस्या सामने आई थी.अभी तक इस समस्या को लेकर आप जरा भी सजग नहीं हुए हैं.ऐसा करना आपके लिए स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं हैं.

आर्थिक स्थिति: घर के पुनर्निर्माण में काफी धन खर्च हो रहा है.आगे और भी धन खर्च होगा यह उम्मीद बनी हुई है.

रिश्ते: छोटी बहन की खुशियों में शामिल होंगे.यह खुशियां नई संपत्ति को खरीदने से प्राप्त हो सकती हैं.
 

