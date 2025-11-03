Vrishchik Tarot Rashifal 3 November 2025: पैतृक संपत्ति बेंच सकते हैं, मानसिक तनाव से बचें

वृश्चिक (Scorpio):-

Cards:- Four of swords

अभी किसी समय पूर्व ही आपने किसी कार्य को सफलतापूर्वक समाप्त किया हैं.इस कार्य में आपको काफी कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा.अब आप इस स्थिति में खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से काफी थका हुआ महसूस कर सकते हैं. इस समय आप पर्याप्त आराम कर खुद की ऊर्जा को पुनः संचित करने की कौशिश करेंगे.एक कार्य की समाप्ति के बाद दूसरे कार्यों की शुरुआत से पहले थोड़ा समय परिजनों को दे सकते हैं. कार्य की अधिकता के चलते कई बार आप परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत नहीं कर पाते हैं.

इस बात का आपको बुरा लगता आया है.इस बात के चलते आप अपने परिजनों के साथ एक आनंदमय और लंबी यात्रा पर जा सकते हैं. जहां आप सभी के साथ अच्छा समय व्यतीत करने की तैयारी कर रहे हैं. ईश्वर के प्रति आस्था और विश्वास आपका झुकाव आध्यात्मिक की तरफ कर सकता हैं.कुछ आध्यात्मिक लोगो से आप शीघ्र ही मुलाकात कर सकते हैं. ऐसी संभावना बनती हुई नजर आ रही है. इस मुलाकात के बाद आप अपने जीवन में काफी बदलाव महसूस करेंगे. धन के प्रति अत्यधिक लालसा को छोड़कर धीरे-धीरे मन के सुकून और शांति की तरफ जाने के प्रयत्न कर करेंगे.और साथ ही ऐसे कार्यों की रूपरेखा भी बना सकते हैं. जो आपका सामाजिक मान सम्मान में वृद्धि करेगी. कुछ ऐसी योजनाओं से भी खुद को पीछे कर सकते हैं. जिनके चलते आपको काफी मानसिक तनाव हो सकता हैं.

स्वास्थ्य: अपने वजन पर नियंत्रण न करना और किसी भी तरह का शारीरिक व्यायाम करने से बचाना आपके लिए काफी स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न कर देगा.



आर्थिक स्थिति: अपनी पैतृक संपत्ति के बिकने से मिले धन का उपयोग अपने मकान के पुनर्निर्माण में कर सकते हैं.

रिश्ते: किसी अन्य व्यक्ति के आकर्षण के चलते आप अपने प्रिय के साथ बहस कर सकते हैं. जिसके चलते प्रिय आपसे नाराज हो सकता हैं.



---- समाप्त ----