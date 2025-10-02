Vrishchik Tarot Rashifal 2 October 2025: वृश्चिक राशि वालों को मिल सकती है नई नौकरी, दिन बीतेगा बहुत अच्छा

वृश्चिक (Scorpio):-

Cards:- The Star

किसी नई नौकरी की प्राप्ति की सूचना शीघ्र ही मिल सकती हैं. वर्तमान नौकरी में काफी अधिक तनाव बढ़ता जा रहा है. बार-बार उच्च अधिकारियों से डांट खाना पड़ सकती है. अपने सभी प्रयास करने के बावजूद भी कार्य में सम्मान प्राप्त करना थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है. काफी समय से नौकरी परिवर्तन की इच्छा मन में बनी हुई थी. किंतु अभी तक कोई भी शुभ समाचार आप नहीं हो पा रहे थे. पुत्र प्राप्ति की चाह मन में बनी हुई है किंतु अभी तक कोई भी सकारात्मक संकेत नजर नहीं आ रहे हैं. जीवनसाथी की तबीयत खराब होने के कारण अपनी यात्रा को स्थगित करना पड़ सकता है. प्रिय के साथ अपने संबंध को थोड़ा और मजबूत बनाने का प्रयास करेंगे. कार्य क्षेत्र में अपनी कार्यशैली में बदलाव लाकर अच्छी सफलता प्राप्ति के लिए भरसक प्रयत्न कर सकते हैं. जीवनसाथी के किसी करीबी व्यक्ति के सुझाव पर कुछ अलग-अलग व्यवसायों से संबंधित जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं. हो सकता हैं,कि कुछ समय बाद नौकरी से विश्राम लेकर किसी नए व्यवसाय की शुरुआत करें. जो आगे चलकर आपकी आर्थिक स्थिति को एक अच्छी उछाल दे सकता है.

Advertisement

स्वास्थ्य: अत्यधिक गरिष्ठ भोजन के कारण लिवर के संक्रमण होने की स्थिति बन सकती है. इस समय अपने स्वास्थ्य को लेकर ज्यादा सजग रहे,ना की स्वाद को लेकर.

आर्थिक स्थिति: नौकरी में कार्य की सफलता को लेकर पुरस्कृत किया जा सकता है. जल्द ही कार्य क्षेत्र से कुछ अच्छा उपहार मिलने की संभावना बन रही है.

रिश्ते: प्रेम विवाह होने के बावजूद भी जीवनसाथी के साथ अब वह लगाव महसूस नहीं कर पा रहे हैं. जिसके चलते रिश्ते में खटास आ सकती है.

---- समाप्त ----