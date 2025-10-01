Vrishchik Tarot Rashifal 1 October 2025: वृश्चिक राशि वालों का दिन बीतेगा अच्छा, खर्चो से रहें सावधान

वृश्चिक (Scorpio):-

Cards:- Knight of swords

किसी व्यक्ति के साथ कार्य क्षेत्र में ऐसी परिस्थितियों बन गई हैं. कि जहां बिना दो-दो हाथ किया बाहर निकलना संभव नहीं नजर आ रहा है. स्थिति कुछ ऐसी हो गई है कि सामने वाला सुलह करने को तैयार नहीं है. अतःसामने वाले को सबक सिखाने के लिए लड़ाई ही अंतिम कदम नजर आ रहा है. जल्द ही इस बात का फैसला कर लेना आप मुनासिब समझा सकते हैं. फैसला और का हो या पार का, इस स्थिति से बाहर आना आवश्यक है. कभी-कभी विचारों में इतनी अधिक तीव्रता आ जाती है. कि आप स्वयं अपने विचारों पर नियंत्रण खो देते हैं. ऐसी स्थिति में अपने विचारों नियंत्रण लगाना जरूरी है. अन्यथा आप जल्दबाजी में गलत फैसला भी कर सकते हैं. आप पाएंगे कि जीवन में नाटकीय तीव्रता से परिवर्तन हो रहे हैं. यह बदलाव आपको हतप्रभ कर देंगे तथा भविष्य पर गहरा प्रभाव डालेंगे. यदि आपके मित्र हैं, तो वह आपकी इस भावनात्मक स्थिति से कई बार काफी अधिक परेशान हो जाते होंगे.

स्वास्थ्य: विचारों की तीव्रता मानसिक स्वास्थ्य विपरीत असर डालती है. कुछ समय कार्य क्षेत्र से दूर रहकर अपने जीवन को तनाव रहे करने का प्रयास करें.

आर्थिक स्थिति: किसी को दिया हुआ पैसा वापस लौटने से मन हर्षित हो उठा है. काफी समय से एक नई व्यावसायिक संपत्ति खरीदने की योजना मन में बनी हुई थी. अब प्राप्त पैसे से उसे योजना को पूरा कर सकते हैं.

रिश्ते: परिजनों के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा पर जाने की तैयारी कर सकते हैं. साथ ही आगे किसी रमणीक स्थल पर जाने का विचार भी कर रहे हैं.

