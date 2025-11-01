Vrishchik Tarot Rashifal 1 November 2025: उच्च अधिकारी से मिल सकते हैं, दूसरों की बातों में ना आएं

वृश्चिक (Scorpio):-

Cards:-Seven of pentacles

इस समय आपके कार्य में जो सफलता मिली है वह काफी प्रशंसनी है उच्च अधिकारी और सहयोगी लोग इस सफलता के लिए आपको कौन सा बढ़ा सकते हैं सबके बावजूद आप इस सफलता को लेकर संतुष्टि महसूस कर सकते हैं आप ऐसा अनुभव कर सकते हैं कि जिस तरह से अपने इस कर में सफलता प्राय एस सफलता प्राप्त करने का सोच रखा था वह उसे तरह से पूरी वह उसे तरह से पूरी तरह सफल नहीं हो पाई है जिसके परिणाम स्वरूप आप अपेक्षित सफलता को अपने से चूक गए हैं .

कार्य क्षेत्र में आप अपने पारिश्रमिक को लेकर अपनी उच्च अधिकारियों से बात कर सकते हैं हो सकता है कि आपकी काबिलियत और योग्यता के अनुसार अभी तक आपको सही पारिश्रमिक ना दिया जा रहा हूं जिसके चलते आपकी बहस उच्च अधिकारी से हो सकती है . इस समय अपने धैर्य और संयम के साथ अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें हो सकता है कि जो विवाद अभी आपके उच्च अधिकारी के बीच हो गया है वह समय के साथ जल्द ही खत्म हो जाए.

आर्थिक स्थिति: परिवार के मुखिया की तरफ से जल्द ही धन लाभ की सूचना मिल सकती हैं.किसी निजी संपत्ति से आपको धन लाभ हो सकता हैं.

रिश्ते: कभी-कभी गलतफहमियों की दीवार इतनी बड़ी हो जाती हैं .कि वह रिश्तो में सुधार लाने के प्रयासों को सफल होने ही नहीं देतीहै.

