Vrishchik Tarot Rashifal 1 December 2025: वाहन तेज न चलाएं, बेवजह लोगों से न उलझे

Aaj ka Vrishchik (Scorpio) Tarot Card Horoscope, 1 December 2025: कार्य की असफलता को लेकर मानसिक तनाव में ना आए. किसी व्यक्ति से हुई मुलाकात प्रेम संबंध में तब्दील हो सकती है. सामने वाले की भावनाओं का सम्मान करें.

वृश्चिक (Scorpio):-
Cards:- The Star 

कुछ नए अवसर आ सकते हैं. समय पर सही निर्णय लें अपने निर्णय का पुनःअवलोकन अवश्य करें.कार्यों को समय पर पूर्ण करने का प्रयास आवश्यक है.अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूती देने के लिए धन कमाने के अन्य स्रोतों पर विचार कर सकते हैं.कार्य क्षेत्र में आ रही परेशानी को किसी करीबी के साथ साझा करें. दुविधा की स्थिति में सहयोगी से मदद ले सकते हैं. ऐसा कोई कार्य न करें.जिससे सामने वाले को आपकी गलती निकालने का मौका मिल जाए. अपनी गलतियों में सुधार लाने का प्रयास करें.जीवन साथी के साथ बढ़ते हुए विवाद को शांति से सुलझाने का प्रयास किया जा सकता है. परिजनों के साथ इस विवाद पर विचार विमर्श कर सकते हैं .कार्य की असफलता को लेकर मानसिक तनाव में ना आए. किसी व्यक्ति से हुई मुलाकात प्रेम संबंध में तब्दील हो सकती है. सामने वाले की भावनाओं का सम्मान करें. ऐसा कोई कार्य न करें जिससे किसी को ठेस पहुंचे.

स्वास्थ्य: तेज गति और लापरवाही से वाहन ना चलाएं. बढ़ते वजन पर नियंत्रण करने का प्रयास करें.

आर्थिक स्थिति: स्वर्ण आभूषण की खरीदी कर सकते हैं. किसी नए वाहन को खरीदने पर विचार करेंगे.

रिश्ते: मित्रों के साथ स्नेह पूर्ण व्यवहार करें. बेवजह लोगों से उलझना ठीक नहीं है.
 

---- समाप्त ----
