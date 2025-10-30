आज 30 अक्टूबर 2025 वृश्चिक राशिफल: वृश्चिक वाले जल्दबाजी ना करें, जानिए कौन सा उपाय करके आपका दिन बीतेगा बेहतर

वृश्चिक – घर-परिवार में धैर्य व स्पष्टता से अपनी बात रखेंगे. परिजनों से तालमेल बनाकर आगे बढ़ें. कार्य, व्यापार व प्रबंधन बेहतर बना रहेगा. पैतृक पक्ष सहयोगी होगा. सहज बनें. बड़ों की सुनें. निजी विषयों में संवेदनशीलता दिखाएंगे. भवन-वाहन के प्रयास गति लेंगे. भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति संभव है. अनुकूलता का प्रतिशत संवार पर रहेगा. पारिवारिक गतिविधियों में रुचि रहेगी. जिम्मेदारों का सानिध्य बनाए रखेंगे. मितभाषी रहेंगे. व्यक्तिगत विषयों पर फोकस बढ़ेगा. भावावेश में नहीं आएं.

नौकरी-व्यवसाय – करियर-व्यापार में सफल होंगे. विविध मामलों में शुभता रहेगी. वाणिज्यिक प्रयासों में सुधार आएगा. कामकाज अच्छा रहेगा. संसाधनों में वृद्धि होगी. स्मार्टनेस बनाए रखेंगे. प्रतिभा प्रदर्शन में सुधार होगा.

धन-संपत्ति – भवन-वाहन के कार्य बनेंगे. वित्तीय प्रयास गति लेंगे. विविध वस्तुओं की प्राप्ति होगी. घर में सुविधाएं बढ़ेंगी. लेनदेन में धैर्य दिखाएं. समय प्रबंधन व अनुशासन रखेंगे. बड़प्पन की सोच से काम लें. जल्दबाजी में न आएं.

प्रेम-मैत्री – आपसी विश्वास बनाए रखेंगे. मित्रों से भेंट होगी. जिद छोड़ेंगे. घर से करीबी बढ़ेगी. व्यक्तिगत विषयों पर फोकस बढ़ाएंगे. प्रियजनों की इच्छा का सम्मान करेंगे. घरेलू मामलों में पहल से बचेंगे. सगे-संबंधियों को समय देंगे. जरूरी बातें कहने में धैर्य दिखाएंगे. रिश्तों में मिठास रखेंगे.

स्वास्थ्य-मनोबल – उपलब्धियां बढ़ेंगी. स्वयं पर फोकस रहेगा. स्वास्थ्य जांच नियमित बनाए रखेंगे. बहस-विवाद की स्थिति से टालें. मितभाषी रहेंगे. मनोबल बढ़ा रहेगा.

Advertisement

शुभ अंक: 3, 6, 9

शुभ रंग: लाल

आज का उपाय: भगवान श्रीहरि विष्णु और देवी मां महालक्ष्मीजी की पूजा-वंदना करें. व्रत-संकल्प का पालन करें. जिद व अहंकार से बचें.

---- समाप्त ----