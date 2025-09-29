scorecardresearch
 

आज 29 सितंबर 2025 वृश्चिक राशिफल: वृश्चिक राशि वालों के आय के बढ़ेंगे स्रोत, करें दुर्गासप्तशती का पाठ

Aaj ka Vrishchik Rashifal 29 September 2025, Scorpio Horoscope Today: नकारात्मक लोगों से दूरी रखेंगे. बड़ों से सानिध्य बना रहेगा. रक्त संबंधियों से संपर्क बेहतर होगा. विभिन्न क्षेत्रों में अच्छे परिणाम पाएंगे.

scorpio horoscope
वृश्चिक  - घर परिवार में हर्ष का वातावरण बना रहेगा. परंपरागत प्रयासों को गति देंगे. सबको साथ लेकर बढ़ेंगे. रिश्तों में मजबूती आएगी.यात्रा संभव है. नकारात्मक लोगों से दूरी रखेंगे. बड़ों से सानिध्य बना रहेगा. रक्त संबंधियों से संपर्क बेहतर होगा. विभिन्न क्षेत्रों में अच्छे परिणाम पाएंगे. चहुंओर उत्सव सा वातावरण रहेगा. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. बड़ी सोच बनाए रखेंगे. वाणी व्यवहार प्रभावशाली रहेगा. परिजनों के साथ सुख सौख्य साझा करेंगे. रिश्तों को बल मिलेगा. सीख सलाह से गति लेंगे.

नौकरी व्यवसाय- आर्थिक पक्ष बल पाएगा. विविध वित्तीय गतिविधियां सकारात्मक रहेंगी. उद्योग व्यापार में सफल रहेंगे. पैतृक कार्य संवार लेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. लक्ष्य साधने में सफल होंगे. आय के नए स्त्रोत गढेंगे.

धन संपत्ति- बैंकिंग कार्यों व बचत में सक्रियता रहेगी. संग्रह संरक्षण पर ध्यान देंगे. कामकाजी अनुबंध सुधार पाएंगे. आर्थिक पक्ष को मजबूती मिलेगी. धन संपदा के मामले बेहतर बनेंगे. रहन सहन में भव्यता रहेगी. कीमती भेंट मिलेगी.

प्रेम मैत्री- सबका समर्थन प्राप्त करेंगे. रिश्तों को निभाने में सहजता बनाए रहेंगे. वचन पालन बनाए रखेंगे. सभी के साथ सहयोग सामंजस्य बना रहेगा. मन के मामले पक्ष में बनेंगे. सुखद प्रस्ताव पाएंगे. मित्रों से भेंट होगी. मेलजोल बढ़ाएंगे. कुटुम्बियों से करीबी बढ़ाएंगे. प्रियजनों से भेंट होगी.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा. आदरभाव बनाए रखेंगे. वाणी व्यवहार संवारेंगे. आत्मविश्वास बढ़ेगा. स्वास्थ्य संवरेगा. परंपराएं निभाएंगे.

शुभ अंक : 2 और 9

शुभ रंग : मरून

आज का उपाय : देवी मां कालरात्रि की पूजा साधना करें. दुर्गासप्तशती का विधिवत् पाठ करें. व्रत संकल्प का पालन बनाए रखें. साज सज्जा बढ़ाएं. अतिथि का सत्कार करें.

---- समाप्त ----
